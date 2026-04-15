Cảnh báo nóng về website cá cược trái phép liên quan MMA tại Việt Nam

Theo VMMAF, trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, đơn vị này phát hiện website mmavn.com tự giới thiệu là nền tảng "cá cược MMA", cung cấp các tính năng như đăng ký tài khoản, đặt cược, theo dõi tỷ lệ cược và thực hiện giao dịch trực tuyến.

Đáng chú ý, website này đã sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến các giải đấu MMA tại Việt Nam, bao gồm Lion Championship, hệ thống giải do VMMAF trực tiếp quản lý, cùng giải Thần Võ (GMA) để phục vụ cho hoạt động cá cược. Liên đoàn khẳng định không cấp phép, không hợp tác và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khai thác các nội dung nói trên phục vụ mục đích cá cược.

Các giải MMA tại Việt Nam ngày càng được chú ý ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

VMMAF nhấn mạnh, việc lợi dụng hình ảnh, dữ liệu từ các giải đấu MMA để tổ chức cá cược là hành vi đi ngược lại tôn chỉ hoạt động, đồng thời có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các giải đấu, hành vi này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người hâm mộ và vận động viên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Liên đoàn đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, gồm Cục An ninh chính trị, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, VMMAF cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, vận động viên và người hâm mộ không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động cá cược trái phép liên quan đến MMA. Liên đoàn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.