Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cảnh báo nóng về website cá cược trái phép liên quan MMA tại Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
15/04/2026 16:20 GMT+7

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) vừa phát đi thông cáo báo chí cảnh báo về một website có dấu hiệu tổ chức cá cược trái phép, sử dụng trái phép dữ liệu từ các giải đấu MMA trong nước.

Theo VMMAF, trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, đơn vị này phát hiện website mmavn.com tự giới thiệu là nền tảng "cá cược MMA", cung cấp các tính năng như đăng ký tài khoản, đặt cược, theo dõi tỷ lệ cược và thực hiện giao dịch trực tuyến.

Đáng chú ý, website này đã sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến các giải đấu MMA tại Việt Nam, bao gồm Lion Championship, hệ thống giải do VMMAF trực tiếp quản lý, cùng giải Thần Võ (GMA) để phục vụ cho hoạt động cá cược. Liên đoàn khẳng định không cấp phép, không hợp tác và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khai thác các nội dung nói trên phục vụ mục đích cá cược.

Cảnh báo nóng về website cá cược trái phép liên quan MMA tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các giải MMA tại Việt Nam ngày càng được chú ý

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

VMMAF nhấn mạnh, việc lợi dụng hình ảnh, dữ liệu từ các giải đấu MMA để tổ chức cá cược là hành vi đi ngược lại tôn chỉ hoạt động, đồng thời có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các giải đấu, hành vi này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người hâm mộ và vận động viên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Liên đoàn đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, gồm Cục An ninh chính trị, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, VMMAF cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, vận động viên và người hâm mộ không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động cá cược trái phép liên quan đến MMA. Liên đoàn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận