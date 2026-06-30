Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch' không chính thống

Người dân được trực tiếp trải nghiệm quy hoạch 100 năm

Có mặt ở Bảo tàng Hà Nội từ 13 giờ cùng ngày, ông N.Đ.T (66 tuổi, ở P.Yên Hòa, Hà Nội) cho biết đến đây để xem nhà mình có nằm trong diện quy hoạch hay không. Theo ông T., nhà ông ở gần đường Trần Duy Hưng từ nhiều năm nay và cách đường khoảng 60 m. "Nhà tôi được chia đất ở từ năm 1985. Từ khi có tin đồn mở rộng đường, tôi cũng cảm thấy hoang mang", ông T. chia sẻ.

Cùng chung tâm lý, chị H. (42 tuổi, ở P.Thanh Xuân) cho hay thời gian qua, trên mạng xã hội nở rộ các thông tin "check quy hoạch", "mở rộng tuyến phố" trong nội thành. Điều này khiến gia đình chị H. thấy thấp thỏm.

Người dân tìm hiểu bản đồ sử dụng đất và khu đô thị, khu chức năng theo quy hoạch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cảnh báo thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng xã hội, các ứng dụng không do nhà nước xây dựng... là không chính thống, đồng thời khẳng định thông tin quy hoạch chính xác phải xuất phát từ cơ quan quản lý nhà nước như Sở QH-KT Hà Nội hoặc chính quyền địa phương. Các dữ liệu quy hoạch đang được Sở QH-KT Hà Nội hoàn thiện, sau đó sẽ đưa lên các nền tảng chính thức như ứng dụng iHanoi, HanoiWork và cổng thông tin điện tử của Sở để người dân tiếp cận trực tiếp.

Trước mắt, lãnh đạo Sở QH-KT cho biết người dân có thể gửi đơn tới chính quyền cấp phường để được cung cấp thông tin quy hoạch.

Hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu trong năm 2026

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sau khi công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhiệm vụ đặt ra với Hà Nội là nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch bằng các đồ án cấp dưới, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Dự kiến trong tháng 9.2026, Hà Nội sẽ hoàn thành 5 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo quy định của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong năm 2026 sẽ hoàn thành trên 40 đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở cho các địa phương quản lý, triển khai các dự án ở cấp độ chi tiết 1/500.

Trong năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu sau khi quy hoạch tổng thể thủ đô 100 năm được công bố ẢNH: ANH LINH

"Việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sẽ thực hiện theo quy định của luật. Tuy nhiên, với Quy hoạch tổng thể Hà Nội hiện nay, chúng ta đã tích hợp 2 quy hoạch quan trọng là Quy hoạch thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô, đều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024", ông Anh cho biết.

Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là bộ khung pháp lý quan trọng giúp Hà Nội đẩy nhanh quá trình triển khai các quy hoạch tiếp theo. Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của luật Thủ đô năm 2026. Một số điểm mới cho phép rút ngắn thời gian thực hiện khi xây dựng các quy hoạch cấp dưới.

Cũng theo lãnh đạo Sở QH-KT Hà Nội, Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm lần này được xây dựng trên những định hướng lớn, trong đó có yêu cầu lấy hạ tầng làm dẫn dắt. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng kết nối vùng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Một trong những nội dung trọng tâm là xác lập khung hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng triển khai hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, giao thông công cộng và mạng lưới giao thông đường bộ với các tuyến hướng tâm, xuyên tâm. Từ đó bảo đảm tính kết nối trong khu vực Vùng thủ đô cũng như trong địa bàn thành phố.