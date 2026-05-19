Cánh cửa đội tuyển Việt Nam chưa khép lại với Công Phượng

Còn quá sớm để nói rằng Công Phượng sẽ trở lại đội tuyển VN chỉ sau một bàn thắng, dù cho đó là cú sút phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Điều quan trọng hơn với tiền đạo của Trường Tươi Đồng Nai lúc này không phải là những lời tung hô, mà là sự ổn định trong thời gian dài để đủ sức cạnh tranh với những chân sút khác. Thời điểm này, đội tuyển VN hiện sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc hay Đỗ Hoàng Hên... Trong khi đó, các gương mặt mới như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường đang tiến bộ nhanh chóng và thể hiện rất tốt. So với vài năm trước, việc cạnh tranh một suất trên hàng công đội tuyển giờ đây khó khăn hơn rất nhiều.

Công Phượng (bìa trái) ghi bàn đầu tiên sau 2 lần ra sân ở mùa này ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Vì thế, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng chưa thể giúp Công Phượng trở lại. Tiền đạo sinh năm 1995 phải duy trì phong độ cao từ giờ đến cuối mùa giải, đóng vai trò đầu tàu giúp Trường Tươi Đồng Nai hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Xa hơn nữa, anh cần chứng minh bản thân đủ khả năng chơi tốt ở môi trường V-League, nơi đòi hỏi cường độ vận động và tính cạnh tranh vượt trội giải hạng nhất. Đội tuyển VN không phải là nơi dành cho những giá trị của quá khứ. Ở đó, mọi vị trí đều phải được giành lấy bằng năng lực và màn trình diễn gần nhất. Và HLV Kim Sang-sik luôn đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ chứ không phải danh tiếng.

Dẫu vậy, lý do khiến nhiều người vẫn hy vọng vào Công Phượng nằm ở tố chất đặc biệt mà anh sở hữu. Trong nhiều năm qua, những cầu thủ có thể tạo ra đột biến bằng cảm hứng cá nhân như Công Phượng lại không nhiều. Anh luôn mang đến cảm giác có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha xử lý bất ngờ, một cú sút hay tình huống đi bóng táo bạo, bất ngờ. Đội tuyển VN hay bất cứ tập thể nào khác đều cần những mẫu cầu thủ như vậy.

Và Công Phượng có thể nhìn người đàn anh Nguyễn Anh Đức để cố gắng. Ở tuổi 34, khi nhiều người nghĩ "Đức Eto'o" đã qua thời kỳ đỉnh cao, tiền đạo của CLB Bình Dương (giờ là Becamex TP.HCM) vẫn được HLV Park Hang-seo trọng dụng. Anh ghi những bàn thắng quan trọng giúp Olympic VN đứng hạng 4 ASIAD 2018, giành chức vô địch AFF Cup 2018 và đoạt luôn danh hiệu Quả bóng bạc VN. Câu chuyện ấy cho thấy bóng đá luôn dành cơ hội cho những cầu thủ biết nỗ lực và không bỏ cuộc.

Có thể Công Phượng không còn xuất sắc như thời còn khoác áo HAGL nhưng anh vẫn chưa ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Điều quan trọng là anh còn đủ quyết tâm để làm lại hay không. Nếu duy trì được khát khao và phong độ, cơ hội trở lại đội tuyển hoàn toàn có thể đến. Thời gian qua, chân sút này vẫn luôn nỗ lực tập luyện để hồi phục sau chấn thương đầu gối dai dẳng, để duy trì cảm giác bóng tốt. Nhờ đó, anh mới tự tin tung cú sút phạt đẹp mắt làm tung lưới đội Đại học Văn Hiến.



