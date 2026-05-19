Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cánh cửa đội tuyển Việt Nam chưa khép lại với Công Phượng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/05/2026 00:00 GMT+7

Khoảnh khắc tỏa sáng trong lần tái xuất sân cỏ chưa đủ để khẳng định Công Phượng sẽ trở lại đội tuyển VN, nhưng nó cho thấy chân sút quê Nghệ An vẫn còn cơ hội được khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng thêm một lần nữa.

Còn quá sớm để nói rằng Công Phượng sẽ trở lại đội tuyển VN chỉ sau một bàn thắng, dù cho đó là cú sút phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Điều quan trọng hơn với tiền đạo của Trường Tươi Đồng Nai lúc này không phải là những lời tung hô, mà là sự ổn định trong thời gian dài để đủ sức cạnh tranh với những chân sút khác. Thời điểm này, đội tuyển VN hiện sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc hay Đỗ Hoàng Hên... Trong khi đó, các gương mặt mới như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường đang tiến bộ nhanh chóng và thể hiện rất tốt. So với vài năm trước, việc cạnh tranh một suất trên hàng công đội tuyển giờ đây khó khăn hơn rất nhiều.

Cánh cửa đội tuyển Việt Nam chưa khép lại với Công Phượng- Ảnh 1.

Công Phượng (bìa trái) ghi bàn đầu tiên sau 2 lần ra sân ở mùa này

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Vì thế, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng chưa thể giúp Công Phượng trở lại. Tiền đạo sinh năm 1995 phải duy trì phong độ cao từ giờ đến cuối mùa giải, đóng vai trò đầu tàu giúp Trường Tươi Đồng Nai hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Xa hơn nữa, anh cần chứng minh bản thân đủ khả năng chơi tốt ở môi trường V-League, nơi đòi hỏi cường độ vận động và tính cạnh tranh vượt trội giải hạng nhất. Đội tuyển VN không phải là nơi dành cho những giá trị của quá khứ. Ở đó, mọi vị trí đều phải được giành lấy bằng năng lực và màn trình diễn gần nhất. Và HLV Kim Sang-sik luôn đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ chứ không phải danh tiếng.

Dẫu vậy, lý do khiến nhiều người vẫn hy vọng vào Công Phượng nằm ở tố chất đặc biệt mà anh sở hữu. Trong nhiều năm qua, những cầu thủ có thể tạo ra đột biến bằng cảm hứng cá nhân như Công Phượng lại không nhiều. Anh luôn mang đến cảm giác có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha xử lý bất ngờ, một cú sút hay tình huống đi bóng táo bạo, bất ngờ. Đội tuyển VN hay bất cứ tập thể nào khác đều cần những mẫu cầu thủ như vậy.

Và Công Phượng có thể nhìn người đàn anh Nguyễn Anh Đức để cố gắng. Ở tuổi 34, khi nhiều người nghĩ "Đức Eto'o" đã qua thời kỳ đỉnh cao, tiền đạo của CLB Bình Dương (giờ là Becamex TP.HCM) vẫn được HLV Park Hang-seo trọng dụng. Anh ghi những bàn thắng quan trọng giúp Olympic VN đứng hạng 4 ASIAD 2018, giành chức vô địch AFF Cup 2018 và đoạt luôn danh hiệu Quả bóng bạc VN. Câu chuyện ấy cho thấy bóng đá luôn dành cơ hội cho những cầu thủ biết nỗ lực và không bỏ cuộc.

Có thể Công Phượng không còn xuất sắc như thời còn khoác áo HAGL nhưng anh vẫn chưa ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Điều quan trọng là anh còn đủ quyết tâm để làm lại hay không. Nếu duy trì được khát khao và phong độ, cơ hội trở lại đội tuyển hoàn toàn có thể đến. Thời gian qua, chân sút này vẫn luôn nỗ lực tập luyện để hồi phục sau chấn thương đầu gối dai dẳng, để duy trì cảm giác bóng tốt. Nhờ đó, anh mới tự tin tung cú sút phạt đẹp mắt làm tung lưới đội Đại học Văn Hiến.


Tin liên quan

Trường Tươi Đồng Nai sẽ sớm vô địch dù thiếu Công Phượng, HLV Nguyễn Việt Thắng đi vào lịch sử?

Trường Tươi Đồng Nai sẽ sớm vô địch dù thiếu Công Phượng, HLV Nguyễn Việt Thắng đi vào lịch sử?

CLB Trường Tươi Đồng Nai chuẩn bị bước vào 'khúc cua' quan trọng trong hành trình đến chức vô địch giải hạng nhất 2025-2026 khi phải chạm trán 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở 3 trận sắp tới.

Công Phượng cùng Minh Vương tạo 2 siêu phẩm đá phạt: Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm

Thầy của Công Phượng, Lý Đức được VFF vinh danh đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng BECAMEX HAGL Trường Tươi Đồng Nai CLB Bình Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận