Thầy của Công Phượng, Lý Đức được VFF vinh danh đặc biệt

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ trao kỷ niệm chương đến HLV Guillaume Graechen ảnh: Linh Nhi

Vinh danh người thầy đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Tiếp nối chuỗi hoạt động tại TP.Hà Nội, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 đã diễn ra tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM) trong 2 ngày 16 - 17.5.2026, gắn liền với lễ trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" cho HLV Guillaume Graechen sau 20 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Đặt chân đến mảnh đất hình chữ S cùng sứ mệnh thay đổi cách làm đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam từ năm 2007, HLV Guillaume Graechen không chỉ trực tiếp huấn luyện mà còn tham gia phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, đồng thời xây dựng nền tảng về kỷ luật, tư duy thi đấu và tinh thần fair-play cho các học viên.

Dưới bàn tay miệt mài đầy đam mê và trách nhiệm của thầy Giôm (tên thân mật của HLV Guillaume Graechen), nhiều thế hệ ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đã trình làng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt…

Để ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của HLV Guillaume Graechen trong gần 20 năm cống hiến với những dấu ấn đậm nét, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trân trọng trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" như một sự ghi nhận chính thức.

Thầy nhận hoa từ Công Phượng... ảnh: Linh Nhi

Các học trò tri ân thầy Giôm trong ngày đặc biệt trên sân Hoa Lư ảnh: Linh nhi

Trong khuôn khổ Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tại TP.HCM, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ đã trực tiếp thực hiện nghi thức trao tặng và chia sẻ: "Dù mang quốc tịch Pháp nhưng HLV Guillaume Graechen đã có 2 thập niên làm việc tại Việt Nam, đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng.

Ông đồng thời đặt nền móng cho phương pháp huấn luyện hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bóng đá trẻ. Những đóng góp của ông vô cùng bền bỉ, có chiều sâu và xứng đáng được vinh danh".

Có mặt tại sự kiện, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Nhật Minh đã đại diện các thế hệ học trò xúc động gửi lời tri ân: "Với chúng tôi, thầy không chỉ là người dạy bóng đá mà còn là người định hướng con đường làm nghề, phải đá sao cho đẹp và hiệu quả.

Những bài học của thầy đã theo chúng tôi trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Việc thầy được vinh danh hôm nay là niềm tự hào chung của tất cả học trò. Riêng tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm học trò của thầy, được thầy đào tạo từ những ngày còn là cậu bé 11, 12 tuổi tại phố núi".

Tuyển thủ Nhật Minh ký tặng cho fan nhí ảnh: Linh Nhi

Các cầu thủ nhí trong khu vực giao lưu cùng Nutifood ảnh: Linh Nhi

Không riêng Nhật Minh, nhiều cầu thủ trưởng thành qua sự dìu dắt, đào tạo của thầy Giôm như Công Phượng, Đông Triều... cũng đã có mặt để chúc mừng, tạo nên một dịp hội ngộ ý nghĩa giữa những thầy trò từng gắn bó với nhau rất nhiều năm từ những ngày đầu chân trần tập tâng bóng tại Hàm Rồng.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tiếp tục phát hiện tài năng kế cận

Song song với lễ vinh danh, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tại TP.HCM tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm và tuyển chọn dành cho các em nhỏ đam mê bóng đá. BHL sẽ lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất bước tiếp vào vòng loại trực tiếp diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Đây được xem là bước đệm quan trọng trên hành trình trở thành học viên chính thức của Học viện Bóng đá Nutifood, nơi các em được trao cơ hội nhận học bổng đào tạo toàn phần trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng bài bản để trở thành ngôi sao bóng đá trong tương lai.

Ngoài hoạt động tuyển sinh, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 còn có rất nhiều các hoạt động bóng đá tương tác thú vị dành cho các bé như: thử thách dắt bóng - sút bóng, đường hầm chuyển mình, học viện dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng, giao lưu cùng các cầu thủ nổi tiếng và tham gia lớp học bóng đá của HLV Guillaume Graechen.

Sau 2 ngày, chương trình đã thu hút hàng ngàn gia đình và các em nhỏ tham gia trải nghiệm đầy thú vị. Thông qua ngày hội, Nutifood không chỉ tìm kiếm những tài năng mới mà còn lan tỏa tình yêu thể thao, góp phần xây dựng nền tảng thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai.