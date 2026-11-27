Nhắc đến tình trạng ngập ở khu Nam TP.HCM, nhiều người hẳn chưa quên cảnh những tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Ba, Hoàng Quốc Việt... thường xuyên chìm trong nước mỗi khi triều cường dâng cao.

Có thời điểm, nước từ sông, kênh rạch tràn qua bờ, cống dâng lên mặt đường, len vào các con hẻm, khu dân cư, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Xe máy gặp cảnh chết máy giữa đường khiến người đi xe phải chật vật vượt qua dòng nước. Các hàng quán phải kê cao đồ đạc, người dân thấp thỏm theo dõi từng đợt triều lên đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở khu vực này trong nhiều năm.

Cảnh đường Trần Xuân Soạn bị ngập nước do triều cường và sau khi cống ngăn triều Tân Thuận hoạt động

Không khó để nhận thấy mực nước trước và sau khi cống ngăn triều hoạt động dù thời điểm triều cường đạt đỉnh

Đặc biệt, đường Trần Xuân Soạn từng là một trong những điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của triều cường. Mỗi khi triều đạt đỉnh, đoạn đường này lại bị ngập, nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động buôn bán.

Tình trạng tương tự cũng từng diễn ra trên đường Phạm Hữu Lầu và một số tuyến đường khác ở khu Nam. Không chỉ gây bất tiện trong những giờ triều dâng, ngập nước kéo dài còn khiến người dân đối mặt với nguy cơ hư hỏng tài sản, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Đoạn dưới chân cầu Ông Đội (thuộc đường Nguyễn Lương Bằng) trước đây luôn là "điểm nóng" ngập nước do triều cường

Giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt - 15B cũng ngập sâu bởi triều cường. Tại đây nước ngập tràn hầu hết mặt đường tại giao lộ nhưng thời điểm triều cường chiều 25.11 hoàn toàn khô ráo

'Đầu não' dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM vận hành ra sao?

Thế nhưng, hôm 25.11, khi 8 cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được vận hành thử nghiệm thì những cảnh ngập trên nhiều tuyến đường có sự thay đổi. Từ chỗ phải canh con nước, chủ động kê cao đồ đạc, tìm cách di chuyển qua những đoạn đường ngập mỗi khi triều lên, người dân ở một số khu vực này đã có thể yên tâm sinh hoạt bình thường.

Chiều 25.11, triều cường tiếp tục dâng cao, các cống đóng lại, ngăn mực nước từ sông Sài Gòn tràn vào các con kênh, sông nhánh. Đồng thời, các tuyến đường luôn là "điểm nóng" của tình trạng ngập nước do triều cường không còn bị ngập nước. Các tuyến đường này hoàn toàn khô ráo trong thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Đường Bùi Văn Ba cũng tương tự, nơi đây thường xuyên bị ngập do triều cường dâng cao. Trong đợt triều cường vào tháng 10 âm lịch vừa rồi đường Bùi Văn Ba ngập lênh láng

Một "điểm nóng" ngập nước do triều cường phải kể đến là đường Phạm Hữu Lầu. Đến tháng cao điểm triều cường, mỗi ngày nơi đây bị ngập đến 2 lần, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ

Hình ảnh đường 15B ngập nước được chụp vào tháng 10 vừa qua và ngày 25.11 mới đây. Cả 2 hình được ghi lại cùng thời điểm triều cường đạt đỉnh

Một đoạn ngắn đường Tân Thuận (giao với đường Huỳnh Tấn Phát) cũng luôn là "điểm đen" triều cường. Tuy vậy, vào ngày 25.11 nơi đây đã không còn cảnh ngập nước như những lần trước



