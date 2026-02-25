Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Cảnh giác thủ đoạn mới: Đánh tráo chip thẻ tín dụng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/02/2026 14:20 GMT+7

Một số ngân hàng cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới xảy ra gần đây và khuyên khách hàng cần lưu ý nhằm tránh mất tiền trong tài khoản.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn gian lận đánh tráo chip (chip swapping) trên thẻ thanh toán - hình thức có thể khiến chủ thẻ bị lợi dụng thực hiện giao dịch trái phép mà không phát hiện kịp thời. Theo VPBank, thủ đoạn này thường nhắm vào các loại thẻ thanh toán vật lý như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Đối tượng có thể thay thế chip hợp lệ trên thẻ bằng chip giả để khai thác dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch trái phép. Một dấu hiệu nhận biết là thẻ vẫn có thể cắm và thanh toán tại máy POS, nhưng tính năng thanh toán chạm (contactless) không còn hoạt động. Đặc biệt, nếu bề mặt chip xuất hiện dấu hiệu bong tróc, dán đè, trầy xước hoặc biến dạng bất thường, người dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Thủ đoạn lừa đảo mới chiếm đoạt tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

ẢNH: CMH

Để hạn chế rủi ro, VPBank khuyến cáo khách hàng thường xuyên kiểm tra tình trạng thẻ, đặc biệt là khu vực chip; ưu tiên thanh toán chạm và trực tiếp giám sát quá trình giao dịch, không đưa thẻ cho người khác thao tác hộ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên kích hoạt thẻ tại ngân hàng hoặc thực hiện một giao dịch nhỏ ban đầu để kiểm tra chip, đồng thời theo dõi biến động giao dịch thường xuyên và thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, ngân hàng còn khuyến cáo khách hàng không cho người khác mượn thẻ; có thể cân nhắc sử dụng các ví điện tử như Apple Pay, Google Pay hoặc Samsung Pay để hạn chế sử dụng thẻ vật lý và cần thận trọng khi thực hiện giao dịch quốc tế, đặc biệt tại những khu vực từng ghi nhận rủi ro gian lận cao. Trong trường hợp phát hiện thẻ bị mất, nghi bị đánh tráo chip hoặc xuất hiện giao dịch không phải do chủ thẻ thực hiện, VPBank khuyến nghị khách hàng liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức tiếp cận, lợi dụng tâm lý chủ quan hoặc nhu cầu cấp bách của người dân để chiếm đoạt tài sản. Một số hình thức lừa đảo phổ biến được ghi nhận gồm rao bán vé máy bay hoặc tour du lịch giá rẻ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc; giả mạo chương trình nhận quà tết hoặc trợ cấp xã hội để dụ người dùng cài đặt ứng dụng giả; mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc truy cập đường link lạ; giả danh cơ quan chức năng, người thân bằng công nghệ deepfake để yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp; giả danh shipper thu phí giao hàng; hoặc mời chào đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến với lợi nhuận cao.

Khách hàng hủy hơn 831.000 lệnh chuyển 3.060 tỉ đồng khi ngân hàng cảnh báo lừa đảo

Khách hàng hủy hơn 831.000 lệnh chuyển 3.060 tỉ đồng khi ngân hàng cảnh báo lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước thông tin đến ngày 14.1, có hơn 2,6 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo của ngân hàng về chuyển tiền vào tài khoản rủi ro. Trong đó có hơn 831.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là gần 3.060 tỉ đồng.

