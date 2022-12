Cảnh nóng của Jung Hae In trong ‘Connect’ gây sốt

Hôm 7.12, bộ phim Connect (tựa Việt: Liên kết vận mệnh) chính thức phát sóng trên Disney+. Ngay từ tập đầu tiên, tác phẩm gây sốc bởi loạt khoảnh khắc bạo lực, máu me và hình ảnh ghê rợn khi bọn tội phạm giết người lấy nội tạng buôn bán. Cũng ở tập 1, nam chính của phim là Ha Dong Soo (Jung Hae In) đã phải trải qua tình huống bị bọn xã hội đen bắt cóc và đưa lên bàn mổ.

Tuy nhiên, vì là người chủng tộc Connect - cơ thể có khả năng hồi phục nhanh, nên Ha Dong Soo may mắn sống sót dù bản thân đã hôn mê. Tỉnh dậy trong trạng thái không còn mảnh vải che thân, Ha Dong Soo không có thời gian để mặc lại quần áo. Anh hoảng loạn và nhanh chân chạy thoát.

Trên mạng xã hội, video Jung Hae In khỏa thân thực hiện cảnh hành động trong tập 1 Connect trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Phần lớn dân mạng tỏ ra bất ngờ trước sự táo bạo của đoàn làm phim. Song song đó, nhiều dân mạng thắc mắc liệu Jung Hae In tự thực hiện hay nhờ cascadeur.

Ngoài phân đoạn nhạy cảm trên, mỹ nam 8X còn gây chú ý với các cảnh quay đánh đấm đẹp mắt trong Connect. Tương tác tình cảm tự nhiên giữa Jung Hae In và bạn diễn Kim Hye Joon (vai Choi I Rang) trên màn ảnh cũng được khán giả ủng hộ.





Connect dài 6 tập, là bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên webtoon cùng tên. Tác phẩm do Takashi Miike làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn, gồm: Jung Hae In, Go Kyung Pyo, Kim Hye Joon…

Tại sự kiện Disney APAC 2022 tại Singapore, Jung Hae In cho biết vai diễn trong Connect hoàn toàn khác biệt với những gì trước đây anh từng thể hiện. Qua một buổi tuyên truyền phim gần đây, sao phim Snowdrop còn tiết lộ thêm thị lực của anh từng chịu ảnh hưởng vì phải che một bên mắt trong quá trình quay Connect. Về sau, Jung Hae In đã hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Connect được kỳ vọng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nam thần sinh năm 1988.