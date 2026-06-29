Cảnh nóng giữa diễn viên U.60 và mỹ nam kém 30 tuổi bùng nổ tranh cãi

Cảnh phim gây tranh cãi trong Notes from the Last Row ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Notes from the Last Row lên sóng từ ngày 26.6 và nhanh chóng thu hút khán giả trên Netflix với cốt truyện lôi cuốn, khó đoán bởi những cú "bẻ lái" liên tiếp. Phim kể về một giáo sư văn học chán nản vì sự nghiệp sáng tác thất bại rồi dần trở nên ám ảnh với tài năng văn chương của một sinh viên trầm lặng luôn ngồi ở hàng ghế cuối lớp học.

Theo Koreaboo, tác phẩm tâm lý giật gân đang vấp phải những bình luận trái chiều từ khán giả xứ Hàn liên quan đến phân cảnh táo bạo của cặp diễn viên chênh lệch nhau 30 tuổi.

Trong phim, Choi Hyun Wook vào vai Lee Kang - một sinh viên bí ẩn sở hữu tài năng sáng tác xuất chúng trong lớp của vị giáo sư văn học. Trong khi đó, Jin Kyung vào vai Jo Hyeon Suk - vợ của giáo sư.

Mang tâm lý méo mó, lệch lạc, Lee Kang từng bước xâm nhập vào cuộc sống riêng của thầy. Khi nhận thấy tình cảm của vợ chồng giáo sư nguội lạnh, chàng trai đánh vào tâm lý tổn thương, cô đơn của người vợ và cố gắng xoa dịu bà. Trong một tập phim, hai nhân vật trao nhau nụ hôn nồng cháy cùng những hành động thân mật sau đó.

Khán giả 'Notes from the Last Row' tranh cãi

Nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách 30 tuổi giữa hai nhân vật khiến cảnh quay trở nên phản cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Cảnh phim kể trên lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Hàn Quốc. Phân cảnh này không quá lộ liễu, phản cảm về mặt hình ảnh mà điều khán giả bàn luận chính là mối quan hệ của hai nhân vật cũng như cách biệt tuổi tác của họ.

Nhiều dân mạng tỏ ra khó chịu trước cảnh thân mật của một chàng trai trẻ với người gấp đôi tuổi, cho rằng điều này phản cảm, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhiều bài đăng của khán giả thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội X: "Tôi không có ý chê bai gì hai diễn viên cả, họ đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là cá nhân tôi cảm thấy không thoải mái khi xem các cảnh thân mật giữa hai người chênh lệch nhau tới 30 tuổi", "Cảnh thân mật giữa một phụ nữ trung niên và một chàng trai kém 30 tuổi? Nó thực sự kỳ quặc, ớn lạnh", "Bộ phim này từng nằm trong danh sách muốn xem của tôi nhưng giờ tôi không còn muốn xem nữa rồi. Cái quái gì thế này? Thật sự quá ghê", "Khoảng cách tuổi tác của hai nhân vật khiến cảnh quay trở nên thật phản cảm"…

Bên cạnh những phản ứng có phần tiêu cực, không ít khán giả bức xúc vì sự phân biệt tuổi tác giữa nam và nữ. Nhiều người xem chỉ ra rằng suốt nhiều thập niên qua, có biết bao nhiêu nam diễn viên đã đóng cảnh tình cảm, thân mật với những bạn diễn trẻ hơn họ rất nhiều nhưng không vướng nhiều phản ứng tiêu cực. Nhưng ở chiều ngược lại thì khác. Nhiều người thất vọng cho rằng tranh cãi xoay quanh bộ phim chỉ nảy sinh khi phụ nữ là bên lớn tuổi hơn.

Ngoài ra, một số khán giả cho rằng phân cảnh này phù hợp vì việc khiến khán giả cảm thấy khó chịu chính là chủ đích. Notes from the Last Row là một bộ phim giật gân xoay quanh sự ám ảnh, thao túng và sự mơ hồ về đạo đức. Do đó, việc phim có cảnh thân mật khiêu khích nhưng cũng gây bất an giữa hai nhân vật trong một mối quan hệ độc hại là điều không bất ngờ.