Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam - Trung Quốc diễn tập hiệp đồng tác chiến chống khủng bố

Ngày 3.11, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố với lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc "Hợp tác 2026", tại Hà Nội.

Đợt huấn luyện, diễn tập chung dự kiến kéo dài 15 ngày, với sự tham gia trực tiếp của 140 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm hai nước và các lực lượng phục vụ bảo đảm của phía Việt Nam.

140 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm hai nước tham gia đợt huấn luyện, diễn tập ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, thông qua hoạt động, hai bên có điều kiện kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, trao đổi thông tin và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xử lý tình huống, góp phần hình thành cơ chế hợp tác chủ động, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với yêu cầu phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong đợt huấn luyện, diễn tập, các cán bộ, chiến sĩ hai nước sẽ cùng huấn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật hiệp đồng tác chiến chống khủng bố, như: vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái để trinh sát và tấn công, xử lý bom mìn, cấp cứu chuyển thương trong chiến đấu...

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ hai nước sẽ diễn tập phối hợp đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhiều địa hình ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đồng thời, lực lượng hai bên sẽ thực hành các phương án phối hợp xử lý tình huống giả định, tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, trên nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ.

Nhiều trang thiết bị, khí tài được trưng dụng phục vụ sự kiện ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chương trình huấn luyện, diễn tập giữa hai nước sẽ kéo dài 15 ngày ẢNH: BỘ CÔNG AN