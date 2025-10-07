Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cao Bằng chỉ đạo khẩn, cấm tuyệt đối phương tiện cá nhân qua vùng lũ lụt

Tuấn Minh
Tuấn Minh
07/10/2025 22:23 GMT+7

Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối mọi hoạt động của các phương tiện cá nhân trên các sông, suối và các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra 24/24 tại các điểm ngập sâu, các bến đò tự phát. Các tổ công tác phải kiên quyết yêu cầu người dân quay trở lại nơi an toàn, đồng thời đình chỉ và xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình không chấp hành.

Cao Bằng lũ lụt: Cấm phương tiện cá nhân để bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 1.

Tuyến phố trung tâm tỉnh Cao Bằng ngập sâu trong sáng 7.10

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG

Xúc động hình ảnh công an Cao Bằng che chở em bé sốt cao vượt lũ đi cấp cứu

Chính quyền các xã, phường trên địa bàn cũng được yêu cầu nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, sơ tán người dân tại các vùng nguy hiểm khi có lệnh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân là trên hết.

Lệnh cấm được ban hành trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, tạo dòng chảy xiết. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngập úng, làm chia cắt các tuyến đường và khu dân cư. 

Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, một bộ phận người dân vẫn chủ quan dùng xuồng, bè, mảng thô sơ để đi lại, vớt tài sản, đánh bắt cá trong dòng nước xiết, tiềm ẩn hiểm họa đến tính mạng. 

Tin liên quan

Động đất 3.4 độ ở Cao Bằng

Động đất 3.4 độ ở Cao Bằng

Tại Cao Bằng chiều 7.10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 M, chưa rõ là động đất kích thích hay động đất tự nhiên.

Trung tâm Cao Bằng lại ngập do hoàn lưu bão Matmo

Mưa lớn kéo dài, khu vực trung tâm Cao Bằng chìm trong nước

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Cao Bằng ngập sâu bão Matmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận