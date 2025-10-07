Cao Bằng chỉ đạo khẩn, cấm tuyệt đối phương tiện cá nhân qua vùng lũ lụt

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra 24/24 tại các điểm ngập sâu, các bến đò tự phát. Các tổ công tác phải kiên quyết yêu cầu người dân quay trở lại nơi an toàn, đồng thời đình chỉ và xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình không chấp hành.

Tuyến phố trung tâm tỉnh Cao Bằng ngập sâu trong sáng 7.10 ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG

Chính quyền các xã, phường trên địa bàn cũng được yêu cầu nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, sơ tán người dân tại các vùng nguy hiểm khi có lệnh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân là trên hết.

Lệnh cấm được ban hành trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, tạo dòng chảy xiết. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngập úng, làm chia cắt các tuyến đường và khu dân cư.

Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, một bộ phận người dân vẫn chủ quan dùng xuồng, bè, mảng thô sơ để đi lại, vớt tài sản, đánh bắt cá trong dòng nước xiết, tiềm ẩn hiểm họa đến tính mạng.