Cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ: 'Mong anh sớm trở về'

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, ngày 30.6, Công an xã Ô Diên (Hà Nội) phối hợp với các bên liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
Có mặt tại trụ sở Công an xã Ô Diên, bà Thế Thị Yến (79 tuổi, trú thôn Ngọc Kiệu, xã Ô Diên) bày tỏ mong mỏi sớm tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn, anh trai bà.
Bà Yến cho hay, liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn sinh năm 1940, là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Anh trai bà vào chiến trường Quảng Nam (cũ) khi mới 26 tuổi.
Theo bà Yến, năm 1968 cha mất, đến năm 1969 thì mẹ mất, nhưng 10 năm sau gia đình bà Yến mới nhận được giấy báo tử chính thức của liệt sĩ Toàn.
Bà Yến cho hay, đồng đội kể anh trai bà hy sinh khi mắc sốt rét ác tính ở Quảng Nam. Song thời điểm này bà và các em giấu bố mẹ, bởi sợ bố mẹ không chịu nổi nỗi đau. Nhiều năm qua, mỗi khi có thông tin báo về, gia đình bà đều tức tốc lên đường tìm anh trai nhưng chưa có kết quả.
Hơn 400 mẫu ADN đã được thu nhận trong ngày hôm nay
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Hôm nay, qua chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bà Yến lại hy vọng anh trai sẽ được về với đất mẹ sau hàng chục năm chờ đợi.
"Nếu Đảng, Nhà nước giúp tìm được anh để tôi còn được tự tay đón anh về thì mừng lắm", bà Yến bày tỏ. Ở tuổi xế chiều, bà không còn mong gì hơn ngoài việc "sớm được gặp anh, được đón anh về với đất mẹ".
"Niềm hy vọng rất lớn"
Có mặt từ sớm hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN, trung tá Nguyễn Hữu Phong, Phó trưởng Công an xã Ô Diên, cho biết trên địa bàn hiện có hơn 400 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, với hơn 600 thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm.
Trong đó, 7 trường hợp già yếu được đón đến điểm lấy mẫu và 22 trường hợp cao tuổi, sức yếu không thể di chuyển sẽ được các cán bộ đến tận nhà thu nhận mẫu ADN.
Trung tá Phong cho hay, xã đã lên phương án để không bỏ sót một thân nhân nào. Do đó, những người thân liệt sĩ đang sống, công tác ở xã đều được liên hệ, thông tin để về việc lấy mẫu ADN. Ai không kịp về sẽ lấy sau.
Theo trung tá Phong, mọi thân nhân đều ủng hộ chiến dịch này, họ kỳ vọng vào công nghệ ADN sẽ giúp sớm đưa người thân trở về với gia đình, với đất mẹ.
"Thân nhân các liệt sĩ đều rất mong mỏi tìm được hài cốt người thân để đưa về quê hương, có nơi hương khói. Nhiều gia đình trước đây không biết phải tìm bằng cách nào, vì vậy, chủ trương thu nhận mẫu ADN lần này mang đến cho họ niềm hy vọng rất lớn", trung tá Phong chia sẻ.
Cập nhật hơn 22.000 mẫu AND thân nhân liệt sĩ
Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết, trong chiến dịch này, Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an thành lập 5 đoàn công tác với gần 100 cán bộ, nhân viên, tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 126 xã, phường trong 8 ngày liên tục, từ 25.6 - 2.7.
Tính đến ngày 21.6, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cập nhật 22.461 mẫu ADN thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Trong đợt cao điểm này, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có 17.517 thân nhân liệt sĩ đăng ký lấy mẫu để xét nghiệm ADN.
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