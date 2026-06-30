Cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ: 'Mong anh sớm trở về'

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, ngày 30.6, Công an xã Ô Diên (Hà Nội) phối hợp với các bên liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Có mặt tại trụ sở Công an xã Ô Diên, bà Thế Thị Yến (79 tuổi, trú thôn Ngọc Kiệu, xã Ô Diên) bày tỏ mong mỏi sớm tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn, anh trai bà.

Thân nhân các liệt sĩ đến trụ sở Công an xã Ô Diên làm thủ tục lấy mẫu ADN ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bà Yến cho hay, liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn sinh năm 1940, là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Anh trai bà vào chiến trường Quảng Nam (cũ) khi mới 26 tuổi.

Theo bà Yến, năm 1968 cha mất, đến năm 1969 thì mẹ mất, nhưng 10 năm sau gia đình bà Yến mới nhận được giấy báo tử chính thức của liệt sĩ Toàn.

Bà Thế Thị Yến mong mỏi qua công nghệ ADN, gia đình bà sớm được đón anh trai trở về ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bà Yến cho hay, đồng đội kể anh trai bà hy sinh khi mắc sốt rét ác tính ở Quảng Nam. Song thời điểm này bà và các em giấu bố mẹ, bởi sợ bố mẹ không chịu nổi nỗi đau. Nhiều năm qua, mỗi khi có thông tin báo về, gia đình bà đều tức tốc lên đường tìm anh trai nhưng chưa có kết quả.

Hơn 400 mẫu ADN đã được thu nhận trong ngày hôm nay ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Hôm nay, qua chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bà Yến lại hy vọng anh trai sẽ được về với đất mẹ sau hàng chục năm chờ đợi.

"Nếu Đảng, Nhà nước giúp tìm được anh để tôi còn được tự tay đón anh về thì mừng lắm", bà Yến bày tỏ. Ở tuổi xế chiều, bà không còn mong gì hơn ngoài việc "sớm được gặp anh, được đón anh về với đất mẹ".

"Niềm hy vọng rất lớn"

Có mặt từ sớm hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN, trung tá Nguyễn Hữu Phong, Phó trưởng Công an xã Ô Diên, cho biết trên địa bàn hiện có hơn 400 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, với hơn 600 thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm.



Trung tá Nguyễn Hữu Phong cho biết, Công an xã Ô Diên đã chuẩn bị tốt nhất để lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong đó, 7 trường hợp già yếu được đón đến điểm lấy mẫu và 22 trường hợp cao tuổi, sức yếu không thể di chuyển sẽ được các cán bộ đến tận nhà thu nhận mẫu ADN.

Trung tá Phong cho hay, xã đã lên phương án để không bỏ sót một thân nhân nào. Do đó, những người thân liệt sĩ đang sống, công tác ở xã đều được liên hệ, thông tin để về việc lấy mẫu ADN. Ai không kịp về sẽ lấy sau.

Thân nhân các liệt sĩ kỳ vọng qua công nghệ ADN sẽ sớm tìm được người thân ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo trung tá Phong, mọi thân nhân đều ủng hộ chiến dịch này, họ kỳ vọng vào công nghệ ADN sẽ giúp sớm đưa người thân trở về với gia đình, với đất mẹ.

"Thân nhân các liệt sĩ đều rất mong mỏi tìm được hài cốt người thân để đưa về quê hương, có nơi hương khói. Nhiều gia đình trước đây không biết phải tìm bằng cách nào, vì vậy, chủ trương thu nhận mẫu ADN lần này mang đến cho họ niềm hy vọng rất lớn", trung tá Phong chia sẻ.