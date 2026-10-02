Cao tốc kết nối rừng - biển: Mong đồng bộ, sớm vận hành

Như Thanh Niên vừa đề cập, nhu cầu kết nối các địa phương khu vực Tây nguyên với các trung tâm kinh tế, đô thị và cảng biển Nam Trung bộ ngày càng lớn, trong khi mạng lưới cao tốc liên vùng chưa hoàn chỉnh. Nhiều dự án được kỳ vọng tháo điểm nghẽn, nhưng tiến độ vẫn là vấn đề đáng lo.

Có thể nhắc đến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, được kỳ vọng rút ngắn khoảng 80 km quãng đường di chuyển, đồng thời giảm áp lực cho đèo Phượng Hoàng. Tuy nhiên, mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 2.9.2026 đến nay đã không đạt.

Nhiều dự án cao tốc kết nối rừng - biển khác cũng đang trong trạng thái chờ. Đơn cử như dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 80,8 km được kỳ vọng góp phần hình thành hành lang kết nối trực tiếp giữa duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, được chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thời hạn không quá 6 tháng, đến tháng 1.2027.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 80,8 km, có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Tại Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỉ đồng, đã được khởi công cuối năm 2025, nhưng tiến độ dự án vẫn đang chậm. Tại Lâm Đồng, dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 143,8 km đang được xúc tiến đầu tư.

N HU CẦU CẤP BÁCH

Trong bối cảnh những cung đường đèo dốc, quốc lộ thường xuyên ùn tắc, xuống cấp, xảy ra sạt lở trong mùa mưa, đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đều đánh giá nhu cầu mở tuyến giao thông mới để kết nối rừng - biển đang cấp bách. BĐ Trường Lưu nêu: "Qua đợt sáp nhập tỉnh thành vừa rồi, có thể thấy rất rõ bức tranh kinh tế - xã hội tương lai ở khu vực miền Trung đặt nhiều kỳ vọng vào trục kết nối rừng - biển. Nếu không sớm giải bài toán giao thông, nông lâm sản dồi dào từ Tây nguyên lại phải chờ đợi để xuống đến các cảng biển Nam Trung bộ".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa cho rằng cú hích kinh tế rừng - biển sẽ gặp nhiều khó khăn nếu giao thông vẫn trắc trở: "Chưa giảm được chi phí vận tải, logistics thì sức cạnh tranh của hàng hóa Tây nguyên khi xuất khẩu vẫn chưa thể nâng cao".

Mặc dù còn nhiều trăn trở, đa số ý kiến của BĐ đều khẳng định các tuyến cao tốc liên vùng Tây nguyên - Nam Trung bộ sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho cả hai vùng đất. BĐ Mai Lan ví von: "Một bước chân là ra tới biển. Chúng tôi vẫn nói vui cùng nhau, sáng uống cà phê Ban Mê, chiều tắm biển Tuy Hòa không còn là viễn cảnh".

M ONG KHAI THÁC ĐÚNG TIẾN ĐỘ

BĐ Trịnh Cường đánh giá quá trình thi công cao tốc xuyên qua khu vực rừng núi sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải đương đầu với những biến cố bất ngờ: "Tiến độ là bài toán đầy thách thức ở địa bàn rừng núi vì một cơn mưa lớn cũng có thể gây ra nhiều tác động ngoài dự tính".

Cùng nhận định, BĐ Le Thanh Nguyen phân tích thêm: "Khi lập dự án cần nhìn thật xa. Xây đường là phải tính dư địa phát triển. Con đường đó phải phục vụ được 20 năm trở lên mới cần nâng cấp mở rộng. Rất mong các dự án đừng lặp lại câu chuyện trễ tiến độ, phải tính toán sao cho đồng bộ, tránh cảnh cao tốc thông xe nhưng chờ đường kết nối".

Mặt khác, BĐ Phuc Nguyen đề nghị: "Bên cạnh thúc đẩy các dự án cao tốc, các địa phương, bộ ngành cần có kế hoạch nâng cấp, bảo đảm thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng đối với các tuyến giao thông hiện tại để phục vụ trước mắt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp".