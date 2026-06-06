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Kinh tế

Cấp bách mở rộng cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe

Mai Hà
Mai Hà
06/06/2026 17:35 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến 11 tỉnh, thành lấy ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Văn bản gửi đến 11 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, cho biết Bộ Xây dựng đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Trong đó, dự kiến mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn hạn chế, bề rộng 17 m lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Để có cơ sở hoàn thiện báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, có ý kiến.

Cấp bách mở rộng cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe - Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn quy mô 4 làn xe hạn chế

ẢNH: M.HÀ

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách của việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn, trên cơ sở hiện trạng khai thác, nhu cầu vận tải và định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Đặc biệt, có ý kiến về phương thức đầu tư (đối tác công tư (PPP), đầu tư công…); đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của địa phương như khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường và giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực mở rộng trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 (phấn đấu khởi công trong năm 2027), đến mở rộng các đoạn còn lại (phấn đấu khởi công trong năm 2028), phấn đấu hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030.

Đối với 3 dự án thành phần hiện hữu được đầu tư theo phương thức PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo), Cục Đường bộ được giao trách nhiệm làm việc với các nhà đầu tư dự án BOT hiện hữu để thống nhất phương án đầu tư mở rộng.

Các dự án thành phần đã được đầu tư công trước đây cần tiếp tục đánh giá tính khả thi việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, so sánh với phương thức PPP để báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi đề xuất mở rộng bằng đầu tư công, có thu phí sau khi hoàn thành.

Đề xuất 2 phương án đầu tư

Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng đã đề xuất tại 2 phương án mở rộng, gồm:

Phương án 1, mở rộng các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải cao, cấp thiết gồm các đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Giây, tổng chiều dài khoảng 534 km. Các đoạn tuyến còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng sau năm 2030.

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.411 tỉ đồng. Trong đó, phần mở rộng đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công (Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây) khoảng 38.158 tỉ đồng.

Phần mở rộng đối với 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP khoảng 25.253 tỉ đồng (tổng mức đầu tư bao gồm lãi vay).

Phương án 2 là nghiên cứu mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quãng Ngãi đến Dầu Giây, tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 1.144 km nhằm bảo đảm kết nối từ Hà Nội đến TP.HCM thông suốt, phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc, phát huy tối đa tính chất quan trọng của tuyến đường trong hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.246 tỉ đồng gồm: phần mở rộng đối với 15 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công khoảng 128.994 tỉ đồng. Phần mở rộng đối với 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP khoảng 25.253 tỉ đồng (tổng mức đầu tư bao gồm lãi vay).

Các đoạn tuyến trong phạm vi nghiên cứu sẽ được mở rộng ngay lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/giờ.

Về hình thức đầu tư, trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm, đơn vị quản lý dự án đề xuất đầu tư công đối với 15 dự án thành phần đã triển khai theo hình thức đầu tư công. Nhóm các dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP được đề xuất tiếp tục triển khai mở rộng theo phương thức PPP có sự hỗ trợ của vốn ngân sách nhà nước.

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