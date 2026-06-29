Cấp cứu thành công ca bệnh chưa từng ghi nhận tại Việt Nam

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho người bệnh bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng, là tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam. Trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng.

Khoảng 7 - 10 ngày trước khi chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân này đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn tại một cơ sở y tế tuyến tỉnh. Tuy nhiên, sau mổ tình trạng diễn biến nặng dần nên gia đình xin chuyển viện.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh không thấy có trực tràng, sau khi bệnh nhân đã trải qua 2 cuộc mổ trĩ và áp xe hậu môn tại một cơ sở y tế. Đây là tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam. ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

"Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất phức tạp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng nên đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để kiểm soát nhiễm trùng", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa và bệnh lý sàn chậu (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức), cho biết.

Theo bác sĩ Thao, do ca bệnh trên là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể nên việc xử trí hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và đánh giá thương tổn thực tế của các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

"Các bác sĩ đã hội chẩn kỹ lưỡng, tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và cố gắng bảo tồn hậu môn chính cho người bệnh", bác sĩ Thao chia sẻ.

Hiện bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường, sức khỏe hồi phục dần, sau 3 tháng được mổ cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ phải trải qua khoảng 3 - 4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi hậu môn tự nhiên.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức lưu ý, các cơ sở y tế tuyến dưới nên chủ động hội chẩn với bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện hữu nghị Việt Đức khi gặp ca bệnh phức tạp.

Người bệnh nên khám và điều trị các bệnh lý hậu môn - trực tràng tại cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa sâu.

Không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp hậu môn tại nhà vì có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong hoặc phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Nếu sau phẫu thuật lần đầu xuất hiện biến chứng, cần chuyển ngay đến bệnh viện chuyên sâu để được xử trí kịp thời.