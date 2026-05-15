Phân bổ bác sĩ giỏi về y tế cơ sở

Như Thanh Niên đã thông tin, trao đổi cùng PV mới đây, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở y tế TP.HCM, cho biết tình trạng quá tải tại các bệnh viện (BV) tuyến cuối đến nay vẫn là thách thức rất lớn.

Bạn đọc Báo Thanh Niên đề xuất phương hướng để góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối Ảnh: Duy Tính

Theo ông Tăng Chí Thượng cho biết mặc dù ngành y tế tiếp tục mở rộng quy mô cơ sở khám, chữa bệnh nhưng mức "cung" tăng thì "cầu" cũng tăng theo. Ví dụ BV Ung bướu hay BV Bình Dân, dù đã có cơ sở mới nhưng cũng thu hút thêm rất nhiều người bệnh nhờ chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Đây là quá tải do người dân tin tưởng tìm đến, khác với quá tải do thiếu năng lực chuyên môn, ông khẳng định.

Người đứng đầu ngành y tế TP.HCM cũng cho rằng một nguyên nhân quan trọng khác là mô hình phát triển y tế trước đây tập trung nhiều vào khu vực nội đô. Người dân có xu hướng vượt tuyến, tập trung vào một số BV lớn, trong khi năng lực của các cơ sở vùng ven, cửa ngõ hoặc tuyến dưới chưa đồng đều.

"Không thể giải quyết bài toán quá tải chỉ bằng cách xây thêm vài tòa nhà BV. Phải tái cấu trúc toàn bộ hệ thống y tế TP.HCM theo hướng đa tầng - đa cực - đa trung tâm", PGS-TS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Ông Thượng cho biết định hướng của Sở Y tế TP.HCM không chỉ dừng ở việc "cấp thêm mặt bằng" mà còn phải chuyển sang cách tiếp cận mới: phân bổ lại người bệnh hợp lý trong toàn hệ thống. Người bệnh mắc các bệnh thông thường, bệnh mạn tính ổn định sẽ được quản lý tốt hơn ngay từ y tế cơ sở và các BV đa khoa khu vực.

Cân nhắc tách khám bệnh và chữa bệnh

Thông cảm với sức ép rất lớn từ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân đối với hệ thống y tế TP.HCM, bạn đọc (BĐ) Đức Cường Hồ đề nghị: "Giải tỏa quá tải BV cần tách nhóm nhu cầu giữa khám bệnh và chữa bệnh, song song với việc tăng cường bác sĩ, máy móc cho BV tuyến phường xã để nhận các trường hợp khám sức khỏe tổng quát, định kỳ. Kết quả khám được liên thông, không phải làm lại khi lên tuyến trên. Như vậy, người dân chủ động phân bổ nhu cầu khám hay chữa bệnh".

BĐ thuy mai son nêu ý kiến: "Cần lên lịch cho các bác sĩ giỏi luân phiên về trực tại BV ngoại thành, kể cả liên kết khám, chữa bệnh tại các BV ngoại tỉnh, người dân biết đến thì tự khắc sẽ giảm tải".

BĐ Duy Vũ cho rằng định hướng phát triển "đa tầng - đa cực - đa trung tâm" của ngành y tế TP.HCM đã chạm đến nút thắt thực chất của tình trạng quá tải ở các BV tuyến trên: "Trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ở phường, xã rất to và đẹp, nhưng người dân vẫn chưa an tâm "gửi gắm" vào đó. Tại sao như vậy? Tại vì tâm lý người dân đã vô tình gắn khái niệm BV tuyến trên, tuyến dưới vào chung với chất lượng, chuyên môn, năng lực…".

Đáng hy vọng

Chia sẻ những tín hiệu đáng hy vọng khi hệ thống BV tại TP.HCM liên tục đưa nhiều cơ sở mới vào hoạt động, BĐ Thuy Le nhận xét: "Sau BV Ung bướu, đến BV Mắt, BV Tai mũi họng… được giao thêm cơ sở mới. Điều này có nghĩa là đội ngũ các y bác sĩ vững tay nghề cũng được giao thêm trọng trách, địa bàn".

Đa số BĐ đánh giá cao nỗ lực mở rộng cơ sở vật chất tại nhiều BV trên địa bàn TP.HCM. BĐ Trường Lưu nêu: "Con đường để giảm tải BV tuyến trên hẳn còn rất dài, nhưng với định hướng đúng đắn, thực hiện quyết liệt, hình ảnh mới của ngành y tế TP.HCM sẽ rất đáng chờ đợi". Tán thành, BĐ Phạm Ngọc Quyết nhắn nhủ: "Hy vọng với sự mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh, người dân sẽ được phục vụ nhanh chóng, hiệu quả hơn, đồng thời mở ra cơ hội đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế lớn mạnh trong khu vực".

"Không ai muốn ốm đau bệnh tật cả, vậy nên khi có nhu cầu thăm khám, ai cũng hy vọng chi phí hợp lý, mau khỏi bệnh. Mong là những nhận định, chia sẻ của người đứng đầu ngành y tế thành phố cũng như của BĐ Báo Thanh Niên sẽ sớm trở thành hiện thực", BĐ Trịnh Cường gửi gắm.