Cặp đôi từng gây bão trong ‘Người một nhà’ tái hợp ở phim mới

Nếu ở Người một nhà, căp đôi Thanh Hương - Tuấn Tú từng gây tranh luận với mối quan hệ vợ chồng Tuệ - Khanh đầy va chạm, tổn thương và nhiều cảm xúc dồn nén, thì lần trở lại này, Thanh Hương và Tuấn Tú tiếp tục được đặt vào một câu chuyện tình cảm giàu chiều sâu nhưng mang màu sắc trưởng thành, lặng lẽ hơn.

Ở Người một nhà, Thanh Hương và Tuấn Tú từng tạo nên sức hút nhờ kiểu phản ứng hóa học không quá ồn ào nhưng rất đời. Những xung đột hôn nhân giữa Tuệ và Khanh từng khiến khán giả tranh cãi bởi sự thực tế, gần gũi và chạm đúng tâm lý của nhiều gia đình hiện đại. Không ít người xem khi ấy nhận xét cả hai diễn như không diễn, đặc biệt ở những phân đoạn đối thoại nặng cảm xúc, nơi sự mệt mỏi, tổn thương và bất lực của người trưởng thành được thể hiện tự nhiên thay vì bi lụy.

Chính vì vậy, việc Thanh Hương và Tuấn Tú tái hợp trong Dưới ô cửa sáng đèn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong lấy bối cảnh một khu tập thể cũ ở Hà Nội đang chờ ngày giải tỏa, khai thác câu chuyện của những con người trung niên giữa áp lực cơm áo, gia đình và những đổ vỡ trong đời sống hiện đại.

Trong phim, Tuấn Tú vào vai Tài, người đàn ông sống giàu tình cảm, hiếu thảo, nhiều năm chăm sóc mẹ già mắc alzheimer (suy giảm trí nhớ) và luôn chịu áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Trong khi đó, Thanh Hương hóa thân thành Nguyệt, một "biểu tượng nhan sắc" một thời của khu tập thể, trở về sau nhiều năm bôn ba với vết thương lòng từ cuộc hôn nhân cũ.

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Nguyệt và Tài không được xây dựng theo kiểu tình yêu màu hồng hay những cú sốc "melodrama" quen thuộc của phim truyền hình. Đó là câu chuyện của hai con người từng trải, bước qua nhiều mất mát và tìm đến nhau như một sự sẻ chia. Chính Thanh Hương cũng thừa nhận đây là chuyện tình của những người ở tuổi 40, đến với nhau để chữa lành hơn là tìm kiếm những rung động bốc đồng.

Có thể thấy, Dưới ô cửa sáng đèn tiếp tục phát huy thế mạnh từng khiến Thanh Hương và Tuấn Tú được yêu thích: sự chân thật trong diễn xuất và khả năng tạo cảm giác gần gũi. Thanh Hương vốn là gương mặt đặc biệt của màn ảnh nhỏ khi luôn mang đến những nhân vật phụ nữ gai góc nhưng nhiều tổn thương, từ Quỳnh búp bê, Cuộc đời vẫn đẹp sao cho tới Dưới ô cửa sáng đèn. Trong khi đó, Tuấn Tú ngày càng cho thấy sự chắc tay ở dạng vai đàn ông trung niên đời thường, ít phô trương nhưng giàu nội tâm.

Không chỉ là câu chuyện đời sống, tình cảm, phim Dưới ô cửa sáng đèn còn mang màu sắc hoài niệm về những khu tập thể cũ của Hà Nội - nơi những ô cửa luôn sáng đèn trở thành biểu tượng của tình người giữa đô thị đổi thay. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt thực lực như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Ngọc Huyền… và được kỳ vọng sẽ mang lại một gam màu khác cho khung giờ vàng VTV thời gian tới.