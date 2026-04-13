'Carrick phiêu lưu ký' sẽ có phần hai?

X ỨNG ĐÁNG DẪN DẮT M.U LÂU DÀI

Tân HLV của một đội bóng lớn sẽ bắt đầu công việc như thế nào? Theo thông lệ, đấy thường là việc chọn đối thủ đá giao hữu trong mùa hè; ký hợp đồng với cầu thủ, hoặc ít ra cũng có tiếng nói quan trọng trong những quyết định tuyển mộ; và tổ chức tập huấn trước mùa bóng mới.

Trong cương vị HLV tạm thời, Michael Carrick đã làm những việc như thế suốt vài tuần lễ gần đây. Ông khẳng định đã "góp tiếng nói" trong vụ M.U gia hạn hợp đồng với lão tướng Harry Maguire. Ông cùng giới lãnh đạo M.U đàm phán, xây dựng kế hoạch đá giao hữu trong mùa hè. Và do M.U vừa được (hay "bị") nghỉ ngơi quá lâu trước khi xuất hiện trở lại ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, HLV Carrick thậm chí đã tổ chức hẳn một đợt đi xa tập huấn (đến Ireland) trong những ngày qua.

HLV Michael Carrick giúp vực dậy M.U Ảnh: AFP

Gần 1 tháng đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất M.U thi đấu - cứ như họ đang nghỉ hè chứ không phải đang đứng trước giai đoạn quyết định của mùa bóng. Và do vậy, nhiều người chờ xem trận M.U - Leeds lúc rạng sáng mai (2 giờ ngày 14.4) với tinh thần chờ xem diện mạo mới của thầy trò Carrick. Đấy cũng có thể là manh mối để trả lời câu hỏi quan trọng mà giới hâm mộ M.U đã trông ngóng suốt thời gian qua: Carrick có xứng đáng với bản hợp đồng dài hạn, trong chức danh HLV trưởng M.U hay không.

Từ ông chủ (chuyên về bóng đá) Jim Ratcliffe đến các giám đốc M.U đều đã im hơi lặng tiếng suốt từ khi họ trao cho Carrick vai trò HLV tạm thời. Không ít bình luận viên, hoặc người cũ của M.U, như cựu danh thủ Roy Keane, khẳng định là không bao giờ Carrick được ký hợp đồng dài hạn. Nhưng càng ngày, M.U dưới tay Carrick càng chơi xuất sắc. Và càng ngày, Carrick càng rũ bỏ được hình ảnh "lính chữa cháy". Chiến thuật hợp lý, lối chơi có hiệu quả, và thành tích cụ thể trên sân cứ thuyết phục mãi, cho đến thời điểm hiện tại thì M.U đã củng cố rất vững chắc chỗ đứng trong nhóm đội có vé dự Champions League mùa tới. Giới lãnh đạo M.U đang chịu áp lực lớn về việc nhanh chóng chọn HLV chính thức, trong trường hợp M.U hiện thực hóa suất dự Champions League.

P HẢI THẮNG L EEDS, VÌ LÀ THỜI CƠ

Tất nhiên, sự xuất sắc của M.U dưới thời Carrick chỉ được khẳng định khi M.U chính thức kết thúc mùa bóng trong "tốp 5" ở giải Ngoại hạng Anh. Hành trình còn lại của họ sẽ bắt đầu bằng việc gặp Leeds tại sân nhà, trong trận đấu muộn nhất của vòng 32. Hòa cũng chưa hẳn là một thất bại. Tuy nhiên thầy trò Carrick chỉ có mục tiêu duy nhất: quyết thắng. Đây là vấn đề thời cơ.

Trận lượt đi trên sân Leeds có kết quả hòa. Nếu như kỳ này M.U không thắng, thì đấy sẽ là lần đầu tiên trong hơn 30 năm, Leeds không thua M.U trong cả 2 lượt ở giải Ngoại hạng - quá hy hữu.

Như mọi người đã biết, M.U mùa này đáng xem ở bộ ba tiền đạo mới Cunha - Benjamin Sesko - Bryan Mbeumo. Bộ ba này chỉ phát huy tác dụng khi thủ lĩnh Bruno Fernandes đứng ở vị trí tiền vệ "số 10", thường xuyên kiến tạo cơ hội. Muốn phát huy những đường chuyền đầy sáng tạo của Fernandes, M.U phải để tiền vệ này chuyên tâm tấn công, nghĩa là phải có đủ cặp tiền vệ trụ phía sau. HLV Carrick đã quyết định rất dứt khoát vấn đề này: bố trí cặp Kobbie Mainoo - Casemiro ở khu giữa sân. Nghĩa là phải bỏ đi một trung vệ. Và đấy là toàn bộ khác biệt giữa M.U 4-2-3-1 của Carrick so với M.U 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim trước đây. Mọi chuyện vào guồng, và M.U chơi hay một cách chưa từng thấy trong nhiều năm.

Cả bộ ba tiền vệ Casemiro, Mainoo, Fernandes lẫn bộ ba tấn công Cunha, Sesko, Mbeumo đều đang sẵn sàng ra sân. Bấy nhiêu là đủ để kết luận: chủ nhà M.U đang vượt trội hẳn, có thể thắng Leeds để HLV Carrick tiếp tục gây tiếng vang.