Casino duy nhất trên sàn chứng khoán nối dài chuỗi thua lỗ

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hơn 32,6 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đơn vị chủ quản casino lớn nhất Quảng Ninh đang giao dịch trên sàn chứng khoán vẫn tiếp tục thua lỗ hơn 5,7 tỉ đồng.

Chủ quản casino duy nhất trên sàn chứng khoán chìm trong thua lỗ ẢNH: RIC

Dù doanh thu trong quý vừa qua gia tăng nhưng các chi phí vẫn ở mức cao khiến RIC vẫn chưa thể thoát lỗ. Theo giải trình từ công ty, quý 3/2024 là mùa cao điểm của ngành dịch vụ, du lịch sau thời gian dài bị "đóng băng" giúp doanh thu tăng trưởng. Mặt khác, ban lãnh đạo đã tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách để có thêm nguồn thu. Về chi phí cố định, chi phí tài chính tăng nhẹ, còn bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã được cắt đi đáng kể. Công ty cho biết họ đã tiết giảm chi phí lương, bảo điểm, sửa chữa, đồ tiêu hao và nguyên liệu. Ban lãnh đạo nói đã tích cực tìm mọi biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí tối đa nhưng vẫn chưa đủ bù đắp.

Như vậy, RIC đã có hơn 5 năm thua lỗ triền miên. Tổng số lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 của công ty lên gần 570 tỉ đồng, cao hơn cả vốn chủ sở hữu gần 547 tỉ đồng.

Công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ năm 2007. Đến tháng 5.2022, cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE do thua lỗ ba năm liên tục, phải chuyển sang sàn UPCoM. Cổ phiếu này đang bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch trong ngày thứ sáu hàng tuần) do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét. Mã RIC đang có giá 3.600 đồng/cổ phiếu, giảm 12% so với đầu năm và nhiều phiên liên tục hầu như mất thanh khoản.

Công ty Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD (gần 378 tỉ đồng), mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó công ty tăng vốn lên 22 triệu USD (hơn 554 tỉ đồng) và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. RIC được biết đến là chủ đầu tư khách sạn và biệt thự Hoàng Gia (TP.Hạ Long); Casino Hoàng Gia gồm 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài...