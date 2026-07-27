Cát sê diễn viên Trung Quốc giảm mạnh

Theo truyền thông Trung Quốc, mức thù lao phổ biến dành cho các diễn viên hạng A hiện tại vào khoảng 25 triệu nhân dân tệ (hơn 97 tỉ đồng) cho mỗi bộ phim. Con số này thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ hoàng kim của ngành giải trí, khi nhiều nghệ sĩ được cho là nhận tới 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 777 tỉ đồng) chỉ cho một dự án.

Cát sê lao dốc sau hàng loạt bê bối

Tuy nhiên, mức 25 triệu nhân dân tệ không phải là giới hạn tiền lương do cơ quan quản lý Trung Quốc quy định. Đây được xem là mức cát sê phản ánh mặt bằng chung của thị trường trong bối cảnh các nền tảng phát trực tuyến cắt giảm ngân sách, nhà đầu tư thận trọng hơn và các dự án không còn phụ thuộc quá nhiều vào sức hút của ngôi sao.

Theo giới quan sát, thị trường phim ảnh Trung Quốc đang chuyển từ mô hình phụ thuộc vào "lưu lượng ngôi sao" sang ưu tiên giá trị nội dung và hiệu quả đầu tư Ảnh: Chụp màn hình phim Quốc sắc phương hoa

Sự thay đổi diễn ra sau quá trình cải tổ mạnh mẽ ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, bắt nguồn từ loạt bê bối liên quan đến "hợp đồng âm dương" (hình thức ký hai hợp đồng với giá trị khác nhau nhằm che giấu cát sê thực tế), trốn thuế và mức thù lao quá cao của nhiều nghệ sĩ.

Trong giai đoạn 2016-2018, khi dòng vốn đổ mạnh vào ngành giải trí, các công ty sản xuất sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mời những ngôi sao nổi tiếng nhất. Truyền thông Trung Quốc từng cho biết có những bộ phim sở hữu tổng kinh phí khoảng 300 triệu nhân dân tệ, nhưng riêng tiền trả cho dàn diễn viên đã chiếm tới 200 triệu nhân dân tệ. Một số ngôi sao hạng A khi đó được cho là nhận từ 100-200 triệu nhân dân tệ cho một tác phẩm.

Việc phần lớn ngân sách tập trung vào cát sê diễn viên khiến kinh phí dành cho kịch bản, thiết kế mỹ thuật, phục trang, kỹ xảo và hậu kỳ bị thu hẹp. Không ít bộ phim bị chỉ trích vì quá phụ thuộc vào tên tuổi diễn viên, nhưng chất lượng nội dung và sản xuất không tương xứng với số tiền đầu tư.

Để chấn chỉnh tình trạng này, năm 2018, cơ quan quản lý phát thanh và truyền hình Trung Quốc ban hành quy định yêu cầu tổng cát sê của dàn diễn viên không được vượt quá 40% tổng kinh phí sản xuất đối với phim truyền hình và phim chiếu mạng. Trong đó, diễn viên chính không được nhận quá 70% tổng quỹ cát sê của đoàn phim.

Cũng trong năm này, ba nền tảng phát trực tuyến lớn gồm iQIYI, Youku và Tencent Video, cùng 6 công ty sản xuất hàng đầu, đã thống nhất cơ chế tự quản của ngành. Theo thỏa thuận, thù lao của một diễn viên không vượt quá 1 triệu nhân dân tệ cho mỗi tập phim, với mức trần 50 triệu nhân dân tệ cho toàn bộ một bộ phim truyền hình.

Đến năm 2019, truyền thông Trung Quốc cho biết cát sê của nhiều ngôi sao hàng đầu đã giảm từ khoảng 150 triệu nhân dân tệ xuống còn khoảng 50 triệu nhân dân tệ sau chiến dịch siết chặt quản lý của cơ quan chức năng.

Chất lượng phim được ưu tiên hơn sức hút ngôi sao

Gần đây, nhiều nguồn tin trong ngành cho biết 25 triệu nhân dân tệ đã trở thành mức cát sê phổ biến của một số diễn viên hạng A.

Theo giới quan sát, việc giảm mạnh thù lao diễn viên giúp các nhà sản xuất có thêm ngân sách đầu tư cho kịch bản, kỹ xảo, thiết kế sản xuất và nâng cao chất lượng nội dung.

Dù vậy, cát sê đóng phim chỉ là một phần trong tổng thu nhập của các ngôi sao Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ vẫn thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình, livestream bán hàng và vai trò đại sứ thương hiệu.