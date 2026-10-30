Câu chuyện phía sau chuyến thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng Ba Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 26.10. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan có hoạt động tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 - 25.10.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk trò chuyện cùng khách du lịch khi tham quan phố cổ Hội An ngày 24.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Giữ bình yên, đọng ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam

Xác định việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết yêu cầu đặt ra không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn mà còn phải đảm bảo tính chất riêng tư của hoạt động, đồng thời tạo ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam an toàn, thân thiện, mến khách.

Thủ tướng Donald Tusk xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại phố cổ Hội An ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ tướng Ba Lan trong thời gian hoạt động tại Đà Nẵng, ngay sau khi nắm chương trình chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng vũ trang, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh vệ làm việc trực tiếp với đoàn tiền trạm của an ninh nước bạn tiến hành khảo sát các tuyến đường di chuyển, địa điểm lưu trú và hoạt động của đoàn. Trên cơ sở đó, thống nhất xây dựng, triển khai phương án bảo vệ đoàn của Thủ tướng Donald Tusk trong suốt thời gian hoạt động tại Đà Nẵng.

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh vệ miền Trung, cho biết: "Kể từ sau Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đây là đoàn nguyên thủ đầu tiên có hoạt động tại Đà Nẵng và tham quan phố cổ Hội An. Vì vậy, để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đoàn, trên cơ sở kết quả công tác tiền trạm và lịch hoạt động của đoàn, Phòng Cảnh vệ miền Trung - Cơ quan đại diện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại miền Trung đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh nước bạn, các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo vệ".

Đoàn của Thủ tướng Donald Tusk vui vẻ, thoải mái dạo bước tham quan phố cổ Hội An về đêm ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Triển khai thần tốc kế hoạch bảo vệ Thủ tướng tham quan phố cổ trong đêm

Theo lịch trình đã được Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm bảo tồn di tích phố cổ Hội An trao đổi với Đại sứ quán Ba Lan thống nhất, sáng 24.10, Thủ tướng Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An và đến đặt hoa, tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski - người có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế, góp phần đưa Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Mọi phương án bảo vệ đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

"Tuy nhiên, kết thúc chương trình buổi sáng, trước vẻ đẹp cổ kính của khu phố cổ cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam đã khiến Thủ tướng Donald Tusk có quyết định nhanh chóng là tham quan phố cổ, khu chợ đêm vào buổi tối 24.10", thượng tá Hùng kể lại.

Lực lượng cảnh vệ tham gia bảo vệ đoàn của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Thượng tá Phạm Văn Hùng chia sẻ: Nếu như hoạt động tham quan phố cổ buổi sáng đã có kế hoạch và lịch trình từ trước thì kế hoạch tham quan buổi tối, phía an ninh nước bạn chỉ thông báo cho lực lượng cảnh vệ Việt Nam trước 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy, mọi phương án bảo vệ phải được triển khai thần tốc.

Là cán bộ được chọn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận Thủ tướng Donald Tusk trong thời gian hoạt động tại Đà Nẵng, đại úy Lê Hoàng Nhật Lâm, Đội trưởng Đội bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Cảnh vệ miền Trung - cho biết: "Thủ tướng là người nhanh nhẹn, thân thiện. Ông luôn vui vẻ bắt tay, trò chuyện với du khách, thích thú thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đường phố trong suốt hành trình tham quan của mình. Do đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh nước bạn và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để vừa đảm bảo an ninh, an toàn, vừa tạo tâm lý thoải mái, riêng tư cho Thủ tướng Donald Tusk".

Lực lượng an ninh Ba Lan chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng cảnh vệ Việt Nam tại Đà Nẵng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

"Tại sân bay, trước khi lên chuyên cơ bay ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng đã vui vẻ bắt tay tôi và nói lời cảm ơn", đại úy Lê Hoàng Nhật Lâm cho hay.

Chuyến thăm thành phố Đà Nẵng 2 ngày của Thủ tướng Donald Tusk đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng Ba Lan đã có khoảng thời gian thoải mái và những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam an toàn, thân thiện và giàu lòng mến khách. Thành công đó tiếp tục khẳng định: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, tình huống nào, cán bộ lực lượng cảnh vệ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.