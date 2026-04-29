Câu hát gây tranh cãi 'lúa chín chẳng cúi đầu' được sửa ra sao?

Những ngày qua, sản phẩm Người Việt mình thương nhau gây tranh luận vì ca từ sai lệch

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhà sản xuất MV Người Việt mình thương nhau, cho biết ê kíp đã ghi nhận các ý kiến, phản hồi từ dư luận xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới. Theo đó, đơn vị này thông tin câu hát gây tranh cãi "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được chỉnh sửa thành "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng".

Tối 28.4, phiên bản mới đã được hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy trình diễn trong chương trình Âm vang Tổ quốc tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đại diện đơn vị sản xuất cũng cho biết các nền tảng YouTube và nhạc số đã cập nhật lời ca khúc mới.

Ồn ào của 'Người Việt mình thương nhau'

MV Người Việt mình thương nhau thuộc dự án cộng đồng Vietnam Love. Nhà sản xuất Trần Thành Trung và ê kíp đã dành trọn 6 tháng chuẩn bị từ ý tưởng đến khâu sản xuất. Ca khúc do Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob chấp bút, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện phần hình ảnh. Theo ghi nhận, sau hơn 5 ngày phát hành, sản phẩm đạt gần 2,3 triệu lượt xem trên YouTube.

Phần lời mới của ca khúc đã được chỉnh sửa trên YouTube

Tuy nhiên, ca khúc mới do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, bắt nguồn từ câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này đi ngược với quan niệm quen thuộc "lúa chín cúi đầu", như một hình ảnh ẩn dụ dùng để chỉ những người có tri thức, đạt được thành tựu nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, khiêm nhường, không khoe khoang. Chính vì thế, câu hát "lúa chín chẳng cúi đầu" bị cho là vô nghĩa, lệch khỏi ý nghĩa biểu trưng vốn gắn với sự khiêm nhường trong tâm thức người Việt.

Giữa ồn ào, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đăng tải 2 bài viết. Ban đầu, anh giải thích muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Tuy nhiên, lời giải thích của nhạc sĩ này vẫn chưa đủ thuyết phục được dư luận. Đến sáng 28.4, nam nhạc sĩ cho biết đã chủ động sửa phần lời gây tranh cãi trong ca khúc.

"Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác, nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình", anh chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc trên, tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ quốc cho biết ca khúc đã được chỉnh sửa ca từ trước khi đưa lên sân khấu tối 28.4.