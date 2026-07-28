Cậu học trò mồ côi và ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch

Côi cút giữa dòng đời

Mẹ mất từ khi Tào Quảng Doanh còn nhỏ, cha Doanh nuôi 3 anh em bằng nghề bán bánh tiêu dạo. Sau đó, hai anh của Doanh lập gia đình, anh hai dọn ra ở riêng, vợ chồng anh ba ở chung với Doanh và ba, cả nhà chen chúc trong căn nhà vỏn vẹn 12 m2.

Tháng 10.2021, đại dịch Covid-19 ập đến, ba của Doanh ra đi mãi mãi, 3 anh em Doanh mồ côi cả ba và mẹ.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Doanh luôn tươi vui, giàu nghị lực, quyết theo đuổi đam mê học tập ẢNH: NVCC

Hoàn cảnh Doanh được Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ với số tiền 2,5 triệu đồng/tháng, đủ để em trang trải chi phí học tập, ăn uống. Báo Thanh Niên cũng kết nối với Trường tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (ở TP.Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn FPT) để xem xét hoàn cảnh của em. Sau đó, Doanh được trường nhận vào học từ năm lớp 11.

Vừa rồi, gặp chúng tôi khi em vừa trở về TP.HCM sau hành trình học tập tại Trường tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng, Doanh hồ hởi khoe về thời gian không thể quên tại "ngôi nhà Hy Vọng" và thành tích đáng tự hào: Em đoạt giải nhất môn địa lý TP.Đà Nẵng và nay đã tốt nghiệp THPT, đang đợi kết quả xét tuyển ngành du lịch.

Doanh cho biết: "Khi cánh cửa đại học mở ra, em đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu tiếp tục theo học tại hệ thống trường thuộc Tập đoàn FPT hoặc trường đại học có liên kết với tập đoàn, em sẽ được tài trợ 100% học phí. Thế nhưng với tình yêu dành cho môn địa lý và ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, em đã quyết định tìm kiếm cơ hội đúng với đam mê của mình".

Doanh chia sẻ em rất yêu thích ngành du lịch và sẽ cố gắng theo đuổi bằng mọi cách. Dù con đường phía trước sẽ rất vất vả nhưng Doanh sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Tương lai đầy chông gai

Dù mạnh mẽ, quyết liệt với lựa chọn của mình, nhưng ở cái tuổi còn non nớt, Doanh chưa thể lường trước những khó khăn sẽ đến với mình.

Tào Quảng Doanh hằng ngày đi làm thêm ở nhà sách để kiếm tiền trang trải cuộc sống ẢNH: NVCC

Chỉ mới đây thôi, căn nhà cũ của anh em Doanh phải bán đi, giờ Doanh đang ở chung phòng trọ cùng anh trai và chị dâu. Căn phòng nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Hồ Thành Biên với giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng, một khoản chi không nhỏ đối với anh chị của Doanh đang làm tài xế xe công nghệ.

Để chuẩn bị cho hành trình vào đại học, Doanh xin làm thêm tại một nhà sách. Công việc tuy vất vả nhưng là nguồn thu nhập quý giá giúp em trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Về học phí đại học, Doanh dự định khi nhập học sẽ chủ động xin nhà trường xem xét miễn giảm dựa trên hoàn cảnh đặc biệt của mình.

"Hai anh của em đều đã có gia đình, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nên em không muốn làm gánh nặng thêm cho các anh. Em chỉ mong sao có đủ học phí cho năm đầu tiên, sau đó em sẽ vừa học vừa làm để tự lo cho bản thân. Nếu trường đại học em trúng tuyển có ký túc xá, em sẽ xin vào đó, chứ ở chung với anh chị em cũng ngại", Doanh bộc bạch.

Những chông gai sẽ còn chờ đón cậu học trò mồ côi. Mong rằng qua bài viết này, quý bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp em Doanh có kinh phí học tập hoặc có một chỗ trọ để vừa làm thêm vừa đi học.