Cầu qua sông Kim Bồng ở Nha Trang được điều chỉnh vốn lên hơn 175 tỉ đồng

Ngày 6.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cầu qua sông Kim Bồng. Theo đó, địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh tại phường Nha Trang và phường Tây Nha Trang.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên hơn 175,5 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 144,5 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 2,27 tỉ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 7,6 tỉ đồng; chi phí khác hơn 832 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 20,27 tỉ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, kéo dài từ năm 2021 đến năm 2028.

Khu vực sông Kim Bồng thường xuyên xuất hiện bèo, cỏ và rác thải ẢNH: ĐỨC THẢO

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với khả năng bố trí vốn.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc bố trí, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để bảo đảm tiến độ dự án.

Trước đó, năm 2019, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Kim Bồng, thành phố Nha Trang, với kinh phí 131 tỉ đồng.

Theo thiết kế, cầu Kim Bồng dài hơn 133 m, trong đó phần cầu dài 84 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, gồm 4 nhịp dầm bản rỗng dài 20 m và 1 nhịp dầm bản dài 4 m. Phần còn lại là đường dẫn ở hai đầu cầu.

Sông Kim Bồng sau khi được UBND phường Tây Nha Trang tổ chức dọn dẹp bèo, cỏ và rác thải ẢNH: VĂN CHIẾN

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối giao thông tuyến đường dọc bờ phía nam sông Cái, đoạn từ cầu Hà Ra đến cầu đường sắt, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong quá trình phát triển đô thị Nha Trang.

Ngoài ý nghĩa về giao thông, dự án còn được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường khu vực sông Kim Bồng. Thời gian qua, đoạn sông này thường xuyên xuất hiện tình trạng bèo, cỏ và rác thải trôi nổi, gây ô nhiễm môi trường.

Dù nhiều lần được nạo vét, tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn. UBND phường Tây Nha Trang đã tổ chức nhiều đợt vét dọn, khơi thông dòng chảy nhằm phục vụ thoát nước.