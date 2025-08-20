Cầu Rạch Miễu 2 giải quyết tắc nghẽn giao thông

Trong đó, lễ khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có sự tham dự của đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành vượt tiến độ 5 tháng ẢNH: THANH QUÂN

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài gần 90 km, tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỉ đồng, được thi công theo cơ chế khẩn cấp và dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuyến được thiết kế 4 làn xe, vận tốc 100 km/giờ, mặt đường rộng 24,75 m. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên kéo dài đến cực Nam, nối thông với mạng lưới cao tốc Bắc - Nam phía đông. Cùng với cao tốc là cầu vượt biển Đất Mũi - Hòn Khoai dài hơn 18 km, vốn đầu tư 17.000 tỉ đồng, sẽ là cầu vượt biển dài thứ ba Đông Nam Á. Còn cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có diện tích gần 629 ha, vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng. Cảng có bến dài 1 km, đón tàu 250.000 DWT, vừa phục vụ phát triển kinh tế biển, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định 3 công trình chiến lược sẽ biến cụm đảo Hòn Khoai thành "lục địa cực Nam" trong tương lai, đồng thời gắn kết đất liền với biển đảo Tây Nam. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu hoàn thành cao tốc trước 31.12.2028, còn tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp sẽ vận hành trong nửa đầu năm 2029.

Trong khi đó, được khánh thành vào hôm qua (19.8), Cầu Rạch Miễu 2 nhanh chóng được nhiều người trải nghiệm. Cầu Rạch Miễu 2, với chiều dài 17,6 km và thiết kế hiện đại, được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc kéo dài của cầu Rạch Miễu 1 vốn đã quá tải. Kết nối hai bờ sông Tiền (nối Đồng Tháp - Vĩnh Long, trước đây là Tiền Giang và Bến Tre), công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm thiểu tai nạn, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM về miền Tây.