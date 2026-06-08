Cầu thủ nào sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất?

Sau thời kỳ của "Cậu bé vàng" Maradona, bóng đá thế giới gần như không còn thấy xuất hiện những cầu thủ có thể ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội tuyển quốc gia tại một kỳ World Cup. Có thể đâu đó vẫn có như trường hợp Zidane giúp đội tuyển Pháp lần đầu lên ngôi ở World Cup 1998 hoặc Ronaldo "béo" từng giúp Brazil vô địch World Cup 2002, nhưng có thể nói ở hai trường hợp trên, cả Zidane và Ronaldo đều có được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội tài giỏi không kém.

Sau những thế hệ trên, bóng đá thế giới hơn chục năm qua gắn liền 2 cái tên Messi và Cristiano Ronaldo (CR7). Tuy nhiên, nếu Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina sau nhiều năm chờ đợi, thì CR7 vẫn trắng tay và vô duyên với các kỳ World Cup. Chẳng ai dám nghĩ một người ở tuổi 39 (Messi), một người ở tuổi 41 (CR7) có thể làm nên chuyện tại kỳ World Cup được cho là cuối cùng của họ.

Lamine Yamal là ứng viên số 1 cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Ảnh: Reuters

Nếu hỏi ai có khả năng tỏa sáng nhất tại World Cup 2026, chúng tôi sẽ chia thành 2 nhóm: siêu sao có thể thống trị giải đấu và những cầu thủ trẻ có thể bùng nổ thành hiện tượng.

Những ứng viên sáng giá

Đầu tiên là Lamine Yamal, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha. Mới 18 tuổi nhưng anh đã là trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhiều chuyên gia nhận định anh sẽ là ứng viên số 1 cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của cầu thủ này, nhưng không ai dám xem nhẹ tài năng và sự nhiệt huyết của anh. Tại EURO 2024, anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải vô địch châu Âu. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Pháp ở bán kết đã biến Yamal thành hiện tượng toàn cầu, và anh cũng là người góp công lớn giúp đội nhà vô địch giải đấu đó. Vì thế, World Cup 2026 được xem là sân khấu để anh khẳng định vị thế siêu sao mới của bóng đá thế giới.

Cầu thủ kế tiếp không ai khác ngoài Kylian Mbappe (Pháp). Anh được xem là người có tầm ảnh hưởng nhất định đến lối chơi của đội tuyển Pháp. Ở 2 kỳ World Cup gần nhất khi anh tỏa sáng, đội tuyển Pháp giành chức vô địch (2018) và á quân (2022). Ngoài ra, anh còn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới tại giải lần này. Tuy nhiên, nhiều người đang lo ngại cho phong độ của Mbappe khi anh thi đấu thất thường tại Real Madrid, và khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có một mùa giải trắng tay. Rõ ràng một khi phong độ của Mbappe không tốt, lối chơi của đội tuyển Pháp chắc chắn bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.

Một cầu thủ khác cũng được kỳ vọng là tiền đạo Erling Haaland (Na Uy). Dù lần đầu dự World Cup nhưng tiền đạo đang chơi cho Man.City vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng săn bàn đáng sợ. Việc đội bóng Bắc Âu này có thể tiến xa tại World Cup 2026 hay không phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của anh.

"Ngựa ô" có thể bùng nổ

Ngoài 3 cái tên nói trên, sau đây là những cầu thủ có thể gây bất ngờ tại giải. Đầu tiên là Nico Paz của Argentina. Mới 21 tuổi, cầu thủ đang chơi tại CLB Como ở Serie A (Ý) được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình trẻ hóa đội hình Argentina. Khả năng sáng tạo, kết nối lối chơi và tạo đột biến giúp anh được kỳ vọng mang tới làn gió mới cho tuyến giữa Albiceleste.

Michael Olise cũng được các chuyên gia nhận định có thể trở thành ngôi sao đột phá của đội tuyển Pháp nhờ khả năng sáng tạo. Với 20 bàn cùng 29 pha kiến tạo trong 47 trận cho Bayern Munich, anh đang trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất làng bóng châu Âu. Truyền thông Pháp còn cho rằng Olise đang áp đảo tên tuổi cả đàn anh Mbappe, trở thành niềm hy vọng số 1 của Pháp tại World Cup 2026.

João Neves (22 tuổi) cũng là tiền vệ trẻ đang phát triển rất nhanh và là nhân tố chủ chốt của thế hệ mới tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ góp công lớn giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.