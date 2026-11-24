Sáng 24.11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, tại khu vực đầu cầu phía tây, thuộc xã Quảng Ninh. Công trình được thông xe đúng dịp khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Công trình được khởi công tháng 1.2023, với tổng mức đầu tư 1.325 tỉ đồng. Dự án do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương là nhà thầu thi công chính.

Cầu Nhật Lệ 3 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Toàn tuyến dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4 m, gồm cầu chính và cầu dẫn, rộng 23,5 m với quy mô 4 làn xe. Điểm nhấn của công trình là hệ vòm thép gồm 2 mặt phẳng vòm, kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phương án kiến trúc mang tên "Thiên nhiên hùng vĩ" được lựa chọn thông qua thi tuyển.

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị sau gần 4 năm thi công, công trình đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. Khi đưa vào khai thác, cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối tuyến đường ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch khu vực Đồng Hới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết công trình thông xe kỹ thuật sớm hơn kế hoạch hơn 1 tháng là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương và đơn vị thi công.

Những chiếc xe đầu tiên di chuyển qua cầu Nhật Lệ 3 ẢNH: THANH LỘC

Theo lãnh đạo tỉnh, khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, cầu Nhật Lệ 3 sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông với các cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người dân hai bên bờ sông Nhật Lệ.