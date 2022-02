Cây kim ngân hoa là cây gì mà sao dùng làm trà rất tốt cho sức khỏe?

Hơn 15 năm làm BS y học cổ truyền tại Trung tâm y tế H.Chợ Mới, mỗi ngày BS Tú tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và nghe những lời than phiền của họ như đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi… Từ đó, BS Tú nảy ra ý tưởng tìm kiếm thảo dược để tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân và giúp họ có thể sử dụng hằng ngày như một loại nước giải khát.

Trong thời gian nghiên cứu, BS Tú đặc biệt ấn tượng với cây kim ngân hoa, bởi đây là một loại kháng sinh thực vật trong tự nhiên và là 1 trong 30 loại kháng sinh quý, được dùng trong các bài thuốc y học cổ truyền từ xa xưa. Được sự ủng hộ của gia đình, BS Tú quyết định chọn loại thảo dược này làm trà kim ngân hoa để khởi nghiệp.

“Từ quy trình trồng trọt cho đến hái, thu hoạch, sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Như cây giống khi đưa vào sử dụng thì chọn những cây an toàn, khỏe mạnh nhất, đất thì được xử lý bằng rơm rạ ủ mục tạo phân vi sinh và sử dụng công nghệ sấy hiện đại để cho ra đời sản phẩm trà kim ngân hoa, đảm bảo dược tính tốt nhất đối với sản phẩm”, BS Tú chia sẻ.

Trên khu vườn rộng 2.000 m2 ở xã Kiến An, BS Tú trồng cây kim ngân hoa theo hướng canh tác an toàn, đảm bảo dược tính của cây. Khu vườn được bao bọc bởi vùng đệm rộng gần 1 ha, với mục đích tạo ra không gian sạch, an toàn để các loại cây thảo dược phát triển tốt nhất. Toàn bộ quy trình canh tác thuận theo tự nhiên, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, tuyệt đối không dùng bất kỳ phân bón hóa học nào.

Theo BS Tú, hoa sau khi thu hoạch sẽ được rửa sạch, để khô tự nhiên và sử dụng công nghệ sấy lạnh nhằm giữ trọn các dưỡng chất của hoa. Sau khi sấy khô, hoa được bảo quản bằng cách hút chân không hoặc đóng trong chai thủy tinh trước khi cung ứng ra thị trường. Cứ 10 kg hoa sẽ tạo thành 1 kg trà và được xuất bán ở dạng túi giấy, chai thủy tinh hoặc dạng gói túi lọc, rất tiện lợi cho người tiêu dùng.





Đặc biệt từ cây kim ngân hoa, BS Tú còn chế thành công sản phẩm “xông tắm thảo dược quý phi” hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 rất tốt. Sản phẩm này bán rất chạy trong đợt dịch Covid -19 vừa qua.

Sau hơn một năm khởi nghiệp, sản phẩm trà kim ngân hoa của BS Tú đã được người tiêu dùng đón nhận. Đa số khách hàng khen rằng bên cạnh việc được thưởng thức hương vị ngon của trà thì trà còn có tác dụng trị nhiều bệnh.

Chị Lê Thị Thu (ngụ TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới) cho biết trước đây chị thường xuyên bị nóng nhiệt, mất ngủ và viêm họng. Sau khi mua trà kim ngân hoa về sử dụng thì chị thấy sức khỏe cải thiện rất nhiều. Điều này khiến BS Tú càng có thêm động lực tiếp tục cho ra đời các loại trà thảo dược nhằm mang đến sức khỏe cho người tiêu dùng.

“Sắp tới, tôi sẽ đa dạng hơn sản phẩm trà kim ngân hoa. Không chỉ dừng lại ở trà mà sẽ có những sản phẩm kết hợp với kim ngân hoa, vì đây là loại dược liệu quý. Đồng thời, mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho bà con”, BS Tú chia sẻ.