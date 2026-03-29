Cây xanh bị cắt trụi giữa nắng nóng ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư lên tiếng

Liên quan đến bài viết "Hàng loạt cây xanh ở trung tâm Đà Nẵng bị cắt trụi giữa lúc nắng nóng" trên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Nam, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, đã có ý kiến phản hồi chính thức, làm rõ nguyên nhân cũng như quan điểm xử lý của đơn vị.

Ông Nguyễn Đức Nam cho biết, hiện nay trên tuyến đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh có một số cây xanh bị cắt trọc hoặc cắt tỉa cành để thi công cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm toàn bộ cáp thông tin, điện chiếu sáng.

Theo hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì dọc 2 bên tuyến đường sát chân bó vỉa có bố trí hệ thống cống thoát nước dọc có khẩu độ cống bề rộng từ 0,6 - 2,0 m và phải chặt hạ di dời, thay thế những cây xanh kém phát triển, già cỗi, vướng hạ tầng của tuyến đường Lê Lợi và đường Phan Châu Trinh. Những cây xanh hiện nay bị cắt cụt hoặc cắt tỉa cành mạnh đều nằm trong danh sách này.

Hàng loạt cây xanh bị cắt trụi trên đường Lê Lợi để thi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nam nhấn mạnh, hầu hết cây xanh tại khu trung tâm được trồng lâu năm trên vỉa hè chật hẹp với nhiều hạ tầng ngầm, nên rễ phát triển không đồng đều, thân và cành cây bị nghiêng về phía đường, dễ mất cân đối.

Vì vậy, việc cắt tỉa cành trước khi thi công là cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thi công cũng như an toàn cho người tham gia giao thông và tránh nguy cơ cây ngã, giống như sự cố đã xảy ra tại số 327 đường Phan Châu Trinh.

Việc này cũng được cơ quan quản lý nhà nước có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành cắt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thi công cũng như an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong điều kiện thời tiết khí hậu biến đổi thất thường có thể xuất hiện những cơn mưa, gió lớn vào mùa nắng, những cây có tán lớn nhưng rễ yếu sẽ tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ rất cao, gây nguy hiểm. Do đó, việc cắt tỉa là cần thiết để hạn chế rủi ro.

Đại diện ban quản lý cũng thẳng thắn thừa nhận, việc cắt tỉa vào mùa nắng là chưa phù hợp. Nhưng hiện nay phải tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và đảm bảo an toàn thi công.

Ban quản lý dự án cũng đã yêu cầu nhà thầu chăm sóc cây sau khi cắt tỉa (tưới nước, bón phân, bôi vết cắt, trồng bổ sung) để cây nhanh hồi phục.

"Mong người dân chia sẻ với những khó khăn tạm thời"

Ngoài ra, ông Nam cũng đề cập đặc thù của các dự án hạ tầng đô thị - nơi phải xử lý đồng bộ nhiều hệ thống ngầm như điện, nước, viễn thông… nên cần phối hợp xử lý theo từng giai đoạn. Điều này đôi khi khiến công trường chưa đảm bảo mỹ quan trong quá trình thi công hoặc có thời điểm gián đoạn, dễ gây hiểu nhầm cho người dân.

Cây xanh được chống đỡ nhằm tránh ngã đổ trong quá trình thi công dự án ẢNH: C.X

Thực tế cho thấy sau khi hoàn thành, các tuyến đường như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm đều được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn. Vì vậy, ban quản lý dự án "mong người dân chia sẻ với những khó khăn tạm thời" trong quá trình thi công để hướng tới lợi ích lâu dài cho đô thị.

"Chúng tôi sẽ rà soát, chấn chỉnh lại quy trình thực hiện, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công cân đối hợp lý mức độ cắt tỉa, tránh gây phản cảm và đảm bảo hài hòa giữa an toàn và môi trường đô thị", ông Nam nói.

Ông Nam khẳng định, ban quản lý dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc cắt tỉa cây xanh, đồng thời xin lỗi người dân và các tổ chức liên quan về việc cắt tỉa mạnh trong mùa nắng gây phản cảm. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhà thầu để đảm bảo thi công an toàn và hạn chế tối đa các sự việc tương tự.

Trước đó, Thanh Niên ngày 28.3 đã có bài viết phản ánh về việc những ngày gần đây, người dân sinh sống và lưu thông qua tuyến đường Phan Châu Trinh và Lê Lợi (phường Hải Châu) không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh từng tỏa bóng mát nay chỉ còn trơ thân giữa trời nắng nóng.

Nhiều người dân cho rằng việc cắt tỉa cây xanh là cần thiết để phục vụ thi công, đảm bảo an toàn cho máy móc và công nhân. Tuy nhiên, cách thực hiện cần có sự tính toán hợp lý, tránh gây phản cảm và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường đô thị.