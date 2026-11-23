Tương tự, tại ngã tư Tạ Quang Bửu giao đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TP.HCM, cũng xuất hiện tình trạng tán cây xanh xòe rộng, che khuất tín hiệu đèn giao thông. Tuyến đường này có nhiều cây xanh mới trồng, mùa mưa nên cây trở nên xanh tốt, tán cây xòe ra đường cũng khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế.
Người dân mong cơ quan chức năng và đơn vị quản lý cây xanh sớm kiểm tra, cắt tỉa những cành cây phát triển rậm rạp, che khuất tín hiệu đèn giao thông tại các giao lộ để đảm bảo an toàn cho người dân.
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