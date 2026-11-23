Trụ đèn giao thông tại ngã ba Lê Văn Lương giao Trần Xuân Soạn bị che phủ bởi cây xanh Ảnh: Như Thảo

Tương tự, tại ngã tư Tạ Quang Bửu giao đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TP.HCM, cũng xuất hiện tình trạng tán cây xanh xòe rộng, che khuất tín hiệu đèn giao thông. Tuyến đường này có nhiều cây xanh mới trồng, mùa mưa nên cây trở nên xanh tốt, tán cây xòe ra đường cũng khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế.

Trụ tín hiệu giao thông tại ngã tư Tạ Quang Bửu giao Phạm Hùng bị cây xanh che khuất, người dân khó quan sát Ảnh: Như Thảo

Người dân mong cơ quan chức năng và đơn vị quản lý cây xanh sớm kiểm tra, cắt tỉa những cành cây phát triển rậm rạp, che khuất tín hiệu đèn giao thông tại các giao lộ để đảm bảo an toàn cho người dân.