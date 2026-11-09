Mặt đường lồi lõm, gây nguy hiểm

Trời nắng, bụi đất cuốn lên mù mịt; khi mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, kéo dài nhiều ngày không thoát. Người đi đường phải liên tục len lỏi, né tránh các hố sâu, vũng nước, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo người dân, tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước trong khi xe tải, ô tô thường xuyên lưu thông khiến mặt đường ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Đường Cây Cám, P.Bình Tân xuống cấp, đọng nước Ảnh: Như Thảo

Tương tự, hẻm 56 nối đường số 2 với đường Liên khu 4 - 5 (P.Bình Tân, TP.HCM) bong tróc và trũng nhiều chỗ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đáng lo ngại, khu vực này có trường tiểu học, mỗi ngày có đông học sinh và phụ huynh qua lại. Mặt đường hư hỏng không chỉ gây bất tiện mà còn đặt người tham gia giao thông trước nguy cơ mất an toàn.

Nước đọng thành từng vũng lớn trong hẻm 56 nối đường số 2 với đường Liên khu 4 - 5, P.Bình Tân Ảnh: Như Thảo

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.



