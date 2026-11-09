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    Mặt đường lồi lõm, gây nguy hiểm

    Như Thảo
    Như Thảo
    Đường Cây Cám (P.Bình Tân, TP.HCM) đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Theo ghi nhận, mặt đường bong tróc nham nhở, nhiều đoạn lún sâu, hình thành những "ổ trâu" lớn nhỏ, đá sỏi lởm chởm.

    Trời nắng, bụi đất cuốn lên mù mịt; khi mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, kéo dài nhiều ngày không thoát. Người đi đường phải liên tục len lỏi, né tránh các hố sâu, vũng nước, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo người dân, tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước trong khi xe tải, ô tô thường xuyên lưu thông khiến mặt đường ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng.

    Mặt đường lồi lõm, gây nguy hiểm- Ảnh 1.

    Đường Cây Cám, P.Bình Tân xuống cấp, đọng nước

    Ảnh: Như Thảo

    Tương tự, hẻm 56 nối đường số 2 với đường Liên khu 4 - 5 (P.Bình Tân, TP.HCM) bong tróc và trũng nhiều chỗ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đáng lo ngại, khu vực này có trường tiểu học, mỗi ngày có đông học sinh và phụ huynh qua lại. Mặt đường hư hỏng không chỉ gây bất tiện mà còn đặt người tham gia giao thông trước nguy cơ mất an toàn.

    Mặt đường lồi lõm, gây nguy hiểm- Ảnh 2.

    Nước đọng thành từng vũng lớn trong hẻm 56 nối đường số 2 với đường Liên khu 4 - 5, P.Bình Tân

    Ảnh: Như Thảo

    Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.


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