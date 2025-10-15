CEO Apple livestream bán iPhone Air ở Trung Quốc

"Rất vui mừng được thông báo rằng iPhone Air sẽ có mặt vào tuần tới và việc đặt hàng trước sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này, ngày 17.10", CEO Apple Tim Cook, chia sẻ trong một sự kiện livestream trên TikTok. Ông cũng đăng lại thông tin trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Cùng ngày, China Unicom cũng thông báo đã được chính phủ cho phép thử nghiệm các dịch vụ thương mại liên quan đến eSIM.

Theo Reuters, iPhone Air sẽ là model duy nhất tại Trung Quốc được các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ eSIM. Thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ Công nghiệp Trung Quốc cho biết, ba nhà mạng lớn gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom đã được cơ quan quản lý cấp phép cung cấp dịch vụ eSIM thử nghiệm.

CEO Apple Tim Cook giới thiệu iPhone Air, iPhone 17 trong phiên livestream trên TikTok ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khác SIM vật lý truyền thống, eSIM được tích hợp trực tiếp vào bo mạch, cho phép dùng nhiều số điện thoại, nhà mạng khác nhau trên cùng một thiết bị. Việc chuyển đổi được thực hiện bằng phần mềm.



Tại Trung Quốc, iPhone Air sẽ có giá từ 7.999 nhân dân tệ (29,6 triệu đồng). Trước đó, loạt iPhone 17 đã được mở bán tại Trung Quốc, trừ iPhone Air do các rào cản liên quan đến eSIM.

Theo giới phân tích, việc mở bán iPhone Air ở Trung Quốc là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa Apple với nhà mạng và các cơ quan quản lý. Các nhà mạng Trung Quốc cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để đưa iPhone Air đến tay người dùng.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Ngoài vấn đề về thiết kế, eSIM, một trong những hoài nghi của người dùng về iPhone Air là thời lượng pin. CEO Tim Cook khẳng định người dùng sẽ hài lòng với thời gian sử dụng pin. Ông cho biết: "Chìa khóa nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ SIM vật lý. Thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM, cho phép chúng tôi mở rộng pin đến những khu vực trước đây chỉ có SIM vật lý. Quả thực, đây là một cải tiến đáng kinh ngạc".

Tuy nhiên, lời hứa của Tim Cook dường như không đủ thuyết phục người dùng. Trong một khảo sát mới đây của công ty nghiên cứu Evercore thực hiện cho thấy người dùng đang quay lưng với mẫu iPhone Air từng được kỳ vọng.

Dù nhận được một số phản hồi tích cực, iPhone Air không nằm trong danh sách ưu tiên của phần lớn người tiêu dùng. Khảo sát của Evercore thực hiện với sự tham gia của khoảng 4.000 người tiêu dùng Mỹ, với mục tiêu hỏi về mẫu iPhone 17 mà họ ưa thích. Kết quả cho thấy 56% người tham gia dự định mua iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max, trong khi chưa đến 400 người có ý định chọn iPhone Air. Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý số lượng người được hỏi vẫn còn nhỏ để có thể đưa ra đánh giá tổng quát của thị trường.

Ước tính, Apple sẽ xuất xưởng 100 triệu chiếc iPhone trong năm nay, iPhone Air được cho là sẽ có sản lượng thấp nhất. Công ty có thể chỉ đang thử nghiệm phiên bản này để chuẩn bị cho các sản phẩm có thiết kế tương tự trong tương lai.