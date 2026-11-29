Đi trung tâm thương mại tưởng chừng như là việc rất bình thường với nhiều người, nhưng với ông Ngô Xuân Đoan (82 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên), đó lại là lần đầu ông được trải nghiệm. Đoạn clip "đưa cha đến những nơi cha chưa bao giờ được đến" do anh Ngô Đức Tâm (25 tuổi, con trai ông Đoan) ghi lại thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, anh Tâm đã đưa cha là ông Ngô Xuân Đoan đến trung tâm thương mại ở xã Tây Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên. Anh đưa cha trải nghiệm thang cuốn, cửa mở tự động, tham quan các gian hàng… Đây đều là những thứ thuộc về "thế giới hiện đại" mà suốt 82 năm cuộc đời, ông Đoan chưa bao giờ được trải nghiệm.

Clip anh Tâm dẫn cha đi trung tâm thương mại lần đầu tiên ẢNH: NVCC

"Muốn đưa cha đến nhiều nơi khi còn có thể"

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Ngô Đức Tâm cho biết ý tưởng này đã được anh ấp ủ từ rất lâu. Khi trưởng thành, anh Tâm thấy cha vì mải mê mưu sinh để nuôi anh khôn lớn mà chưa từng được thử những điều mới mẻ, lúc đó trong lòng anh Tâm có nhiều suy nghĩ.

"Cha tôi năm nay đã ngoài tám mươi, tôi muốn cha được trải nghiệm nhiều nơi khi còn có thể", anh Tâm bộc bạch.

Anh Tâm dẫn cha trải nghiệm những nơi cha chưa từng được đến ẢNH: NVCC

Trước đó, anh Tâm làm công nhân với mức lương khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, thu nhập chỉ đủ trang trải nên anh chưa có điều kiện đưa cha đi trải nghiệm. Khoảng một năm nay, anh chuyển sang bán hàng trên sàn thương mại điện tử, kinh tế dần khởi sắc, anh càng muốn bù đắp cho cha nhiều hơn.

Ngoài trung tâm thương mại, anh Tâm còn tranh thủ đưa cha đi chụp ảnh photobooth, đi ăn ở nhà hàng… Ở tuổi 25, anh Tâm vốn đã quá quen với những trải nghiệm này. Nhưng khi trải nghiệm ấy lại là lần đầu của cha ở tuổi 82, anh càng thương cha hơn. "Tôi thấy mừng vì mình đã kịp đưa cha đi trải nghiệm. Nhìn cha cả đời vất vả mà đến giờ mới được trải nghiệm những điều này, tôi lại càng thương hơn", anh chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên ông Đoan được đi trung tâm thương mại, chụp ảnh photobooth ẢNH: NVCC

Những thước phim bình dị ghi lại khoảnh khắc ấy cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Hiện đoạn clip đã cán mốc 2,7 triệu lượt xem cùng gần 5.000 lượt bình luận và 21.000 lượt chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe đến ông Đoan và bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của hai bố con.

Đọc những lời chúc sức khỏe dành cho cha bên dưới các clip, anh Tâm không khỏi xúc động: "Ban đầu tôi chỉ muốn đăng lên để giữ làm kỷ niệm với bố, thấy mọi người quan tâm thì tôi thấy vui và bất ngờ lắm", anh bộc bạch.

Chưa vội lập gia đình 'vì muốn lo cho cha'

Ít ai biết, mẹ anh Ngô Đức Tâm mất sớm, từ khi anh mới 13 tuổi. Sau biến cố ấy, cha anh một mình "gà trống nuôi con", hai cha con cứ thế sớm tối có nhau suốt nhiều năm qua. Với anh Tâm, điều quan trọng lúc này là có thể ở bên và chăm sóc người thân duy nhất của mình.

"Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Giờ tôi muốn tập trung kiếm tiền để cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện lo cho cha thật tốt", anh Tâm chia sẻ.

Mất mẹ sớm, anh Tâm muốn dành hết tình yêu thương cho cha của mình ẢNH: NVCC

Về phần mình, ông Đoan vẫn nhớ cảm giác phấn khởi trong chuyến đi cùng con trai. "Lúc con rủ đi chơi, tôi không nghĩ sẽ được đến những nơi hiện đại như thế. Được đi tham quan, ăn uống rồi chụp ảnh kỷ niệm với con là tôi thấy vui rồi", ông kể.

Với ông Đoan, chuyến đi là dịp lần đầu đặt chân tới những nơi mới mẻ bên con trai, còn với Tâm, đó là kỷ niệm đẹp anh muốn giữ lại thật lâu khi vẫn còn cơ hội đồng hành cùng cha.