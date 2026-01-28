Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z

Câu chuyện đi chơi cùng bà nội 101 tuổi được chị Vy Nguyễn Anh Thơ (23 tuổi, sống tại TP.HCM) chia sẻ mới đây đã nhận về "mưa tim" trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Lưu giữ kỷ niệm đẹp

"101 tuổi và 23 tuổi chơi chung với nhau. Hôm nay mình chở nội đi thăm người quen, chở nội đi cắt tóc đẹp gái, nội đòi uốn tóc nhưng mà hổng được. Xong chở nội đi trải nghiệm photobooth giới trẻ, "hai cô em" đẹp gái quá trời", dòng chia sẻ dễ thương của Anh Thơ nhanh chóng thu hút cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự yêu mến đối với những khoảnh khắc "xì tin" của hai bà cháu, cũng có người kể lại những kỷ niệm đặc biệt cùng ông bà của mình.

Khoảnh khắc dễ thương của bà nội và Anh Thơ được cộng đồng mạng yêu mến ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Anh Thơ không giấu được bất ngờ khi những bức ảnh kỷ niệm cùng bà lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Chị Thơ cho biết mình rất vui khi có thể lan tỏa năng lượng tích cực về tình cảm gia đình đến mọi người.

Theo Anh Thơ, gia đình chị và bà nội là cụ Trịnh Thị Sai mới chuyển về nhà mới cách đây vài tháng. Do chưa quen đường sá và hàng xóm, bà nhờ cháu gái chở về thăm lại khu nhà cũ, cách nơi ở hiện tại hơn 10 km.

"Vậy là mình quyết định cùng bà về chốn cũ, tiện hai bà cháu đi chơi luôn. Bà mình đã 101 tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sức khỏe khá tốt. Sau khi thăm hàng xóm, mình chở bà đi cắt tóc làm đẹp đón tết, rồi chở bà đi chụp ảnh photobooth - thứ mà người trẻ tụi mình rất thích", Anh Thơ kể.

Đi chơi cùng cháu, cụ Sai không giấu được niềm vui và sự hào hứng. Cụ tỏ ra bất ngờ khi "hai bà cháu vừa chụp xong đã có hình". Trên đường đi, cụ bà cũng tranh thủ kể cho cháu gái nghe nhiều ký ức gắn với những con đường ở khu vực Thủ Đức - nơi bà từng sinh sống nhiều năm.

Mong bà luôn mạnh khỏe

Với Anh Thơ, bà nội là cả khoảng trời tuổi thơ. Từ khi còn nhỏ, chị được bà chăm sóc khi cha mẹ bận rộn làm việc. Bà cũng là người dạy chị những bài học đầu đời về đạo đức và cách sống. "Suốt tuổi thơ, mình lớn lên trong tình yêu thương của bà và cha mẹ. Từ khi học cấp ba rồi đại học, mình bận rộn hơn, bà cũng đã lớn tuổi nên hai bà cháu ít có dịp đi chơi cùng nhau. Những chuyến đi như vậy với mình rất quý", Anh Thơ bày tỏ.

Bà nội là cả khoảng trời tuổi thơ của cô cháu gái gen Z ẢNH: NVCC

Cụ Sai cho biết cụ có 5 người con, trong đó 3 người đã qua đời. Hiện cụ sống cùng người con trai út - ba của Anh Thơ và được con cháu chăm sóc chu đáo.

Anh Thơ là con út trong gia đình, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Ý tại một trường đại học ở TP.HCM. Cô cháu gái cho biết mong mỏi lớn nhất là bà luôn khỏe mạnh, sống vui bên con cháu. "Đã lâu rồi cả gia đình chưa chụp ảnh chung. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mình dự định sẽ cùng nội và cả nhà chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mình tin đó sẽ là khoảnh khắc rất ý nghĩa", Anh Thơ chia sẻ thêm.