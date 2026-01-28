Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z

Cao An Biên
Cao An Biên
28/01/2026 07:00 GMT+7

Khoảnh khắc bà nội 101 tuổi ở TP.HCM được cháu gái gen Z đưa đi chơi, cắt tóc và chụp ảnh photobooth bất ngờ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Đằng sau những bức hình dễ thương là câu chuyện ấm áp về tình bà cháu và sự gắn kết gia đình.

Câu chuyện đi chơi cùng bà nội 101 tuổi được chị Vy Nguyễn Anh Thơ (23 tuổi, sống tại TP.HCM) chia sẻ mới đây đã nhận về "mưa tim" trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Lưu giữ kỷ niệm đẹp

"101 tuổi và 23 tuổi chơi chung với nhau. Hôm nay mình chở nội đi thăm người quen, chở nội đi cắt tóc đẹp gái, nội đòi uốn tóc nhưng mà hổng được. Xong chở nội đi trải nghiệm photobooth giới trẻ, "hai cô em" đẹp gái quá trời", dòng chia sẻ dễ thương của Anh Thơ nhanh chóng thu hút cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự yêu mến đối với những khoảnh khắc "xì tin" của hai bà cháu, cũng có người kể lại những kỷ niệm đặc biệt cùng ông bà của mình.

Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z - Ảnh 1.
Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z - Ảnh 2.

Khoảnh khắc dễ thương của bà nội và Anh Thơ được cộng đồng mạng yêu mến

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Anh Thơ không giấu được bất ngờ khi những bức ảnh kỷ niệm cùng bà lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Chị Thơ cho biết mình rất vui khi có thể lan tỏa năng lượng tích cực về tình cảm gia đình đến mọi người.

Theo Anh Thơ, gia đình chị và bà nội là cụ Trịnh Thị Sai mới chuyển về nhà mới cách đây vài tháng. Do chưa quen đường sá và hàng xóm, bà nhờ cháu gái chở về thăm lại khu nhà cũ, cách nơi ở hiện tại hơn 10 km.

Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z - Ảnh 3.

"Vậy là mình quyết định cùng bà về chốn cũ, tiện hai bà cháu đi chơi luôn. Bà mình đã 101 tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sức khỏe khá tốt. Sau khi thăm hàng xóm, mình chở bà đi cắt tóc làm đẹp đón tết, rồi chở bà đi chụp ảnh photobooth - thứ mà người trẻ tụi mình rất thích", Anh Thơ kể.

Đi chơi cùng cháu, cụ Sai không giấu được niềm vui và sự hào hứng. Cụ tỏ ra bất ngờ khi "hai bà cháu vừa chụp xong đã có hình". Trên đường đi, cụ bà cũng tranh thủ kể cho cháu gái nghe nhiều ký ức gắn với những con đường ở khu vực Thủ Đức - nơi bà từng sinh sống nhiều năm.

Mong bà luôn mạnh khỏe

Với Anh Thơ, bà nội là cả khoảng trời tuổi thơ. Từ khi còn nhỏ, chị được bà chăm sóc khi cha mẹ bận rộn làm việc. Bà cũng là người dạy chị những bài học đầu đời về đạo đức và cách sống. "Suốt tuổi thơ, mình lớn lên trong tình yêu thương của bà và cha mẹ. Từ khi học cấp ba rồi đại học, mình bận rộn hơn, bà cũng đã lớn tuổi nên hai bà cháu ít có dịp đi chơi cùng nhau. Những chuyến đi như vậy với mình rất quý", Anh Thơ bày tỏ.

Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z - Ảnh 4.
Khi bà nội 101 tuổi đi chơi cùng cháu gái gen Z - Ảnh 5.

Bà nội là cả khoảng trời tuổi thơ của cô cháu gái gen Z

ẢNH: NVCC

Cụ Sai cho biết cụ có 5 người con, trong đó 3 người đã qua đời. Hiện cụ sống cùng người con trai út - ba của Anh Thơ và được con cháu chăm sóc chu đáo.

Anh Thơ là con út trong gia đình, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Ý tại một trường đại học ở TP.HCM. Cô cháu gái cho biết mong mỏi lớn nhất là bà luôn khỏe mạnh, sống vui bên con cháu. "Đã lâu rồi cả gia đình chưa chụp ảnh chung. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mình dự định sẽ cùng nội và cả nhà chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mình tin đó sẽ là khoảnh khắc rất ý nghĩa", Anh Thơ chia sẻ thêm.

Tin liên quan

Gen Z dẫn đầu xu hướng nhảy việc, lao động trên 45 tuổi bị cắt giảm nhiều nhất

Gen Z dẫn đầu xu hướng nhảy việc, lao động trên 45 tuổi bị cắt giảm nhiều nhất

Trong khi nhóm lao động trên 45 tuổi bị cắt giảm nhiều nhất thì Gen Z chủ động thay đổi công việc nhiều nhất, theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 - 2026 của TopCV Việt Nam.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngồi xe lăn chinh phục marathon

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái trẻ xây nhà báo hiếu mẹ cha

Khám phá thêm chủ đề

Gen Z lan tỏa trên mạng xã hội Bà nội Đi chơi chụp ảnh photobooth
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận