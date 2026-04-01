Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cha trúng 10 tỉ xổ số miền Nam cho con 4 tỉ: Hẹn đại lý… chỗ cũ

Cao An Biên - Dương Lan
01/04/2026 05:30 GMT+7

Một người đàn ông trúng 5 tờ vé độc đắc xổ số miền Nam đài Cà Mau liền cho con gái 2 tờ. Người con vừa đổi thưởng 4 tỉ đồng, ít hôm sau liền hẹn đại lý đến chỗ cũ làm điều bất ngờ.

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách tới tận 2 lần.

Cha trúng 10 tỉ xổ số miền Nam cho con 4 tỉ: Hẹn đại lý… chỗ cũ - Ảnh 1.

Nữ khách hàng vừa đổi 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam, sau đó tiếp tục liên hệ đại lý vé số Duy đến chỗ cũ để đổi thêm 3 tờ

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số 470871 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3. Khách đổi thưởng là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi sống ở Vĩnh Long.

"Cha mua 5 tờ vé số trúng độc đắc, cho khách 2 tờ. Hôm trước khách đã đổi 2 tờ đó. Vài ngày sau, khách liên hệ mình tới chỗ cũ, tức tới nhà của khách đổi thêm 3 tờ nữa của cha. Chúng tôi rất vui khi được khách tin tưởng liên hệ đổi thưởng 2 lần", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số độc đắc.

Đại lý vé số Huỳnh Linh ở Cà Mau vui mừng khi đổi thưởng xong 2 vé trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 vé có dãy số 514346 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3, trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là cặp vợ chồng ở Cà Mau, họ trùm kín mít, mang 2 tờ đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 3. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vì họ không muốn lộ thông tin cá nhân nên đại lý chỉ đổi thưởng và không hỏi gì thêm", đại lý vé số Huỳnh Linh chia sẻ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Bảo vệ quán ốc bất ngờ nhận lộc lớn, không dám giữ tiền mặt

Ba người vừa trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam, trong đó có một bảo vệ quán ốc ngoài 50 tuổi ở TP.HCM. Tức tốc tới đại lý đổi thưởng 14 tờ vé số, người đàn ông cho biết không dám giữ tiền mặt, chọn nhận chuyển khoản cho an tâm.

Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng ở Cà Mau trùm kín mít đi đổi thưởng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận