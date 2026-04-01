Cha trúng 10 tỉ xổ số miền Nam cho con 4 tỉ: Hẹn đại lý… chỗ cũ

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách tới tận 2 lần.

Nữ khách hàng vừa đổi 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam, sau đó tiếp tục liên hệ đại lý vé số Duy đến chỗ cũ để đổi thêm 3 tờ ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số 470871 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3. Khách đổi thưởng là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi sống ở Vĩnh Long.

"Cha mua 5 tờ vé số trúng độc đắc, cho khách 2 tờ. Hôm trước khách đã đổi 2 tờ đó. Vài ngày sau, khách liên hệ mình tới chỗ cũ, tức tới nhà của khách đổi thêm 3 tờ nữa của cha. Chúng tôi rất vui khi được khách tin tưởng liên hệ đổi thưởng 2 lần", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số độc đắc.

Đại lý vé số Huỳnh Linh ở Cà Mau vui mừng khi đổi thưởng xong 2 vé trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 vé có dãy số 514346 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3, trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là cặp vợ chồng ở Cà Mau, họ trùm kín mít, mang 2 tờ đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 3. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vì họ không muốn lộ thông tin cá nhân nên đại lý chỉ đổi thưởng và không hỏi gì thêm", đại lý vé số Huỳnh Linh chia sẻ.