Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng ở Cà Mau trùm kín mít đi đổi thưởng

Đại lý vé số Huỳnh Linh ở Cà Mau vui mừng khi đổi thưởng xong 2 vé trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 vé có dãy số 514346 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3, trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là cặp vợ chồng ở Cà Mau, họ trùm kín mít, mang 2 tờ đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 3. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vì họ không muốn lộ thông tin cá nhân nên đại lý chỉ đổi thưởng và không hỏi gì thêm", đại lý vé số Huỳnh Linh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 992334 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 3, trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ hình ảnh khi đổi thưởng 21 tờ vé trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 3, có dãy số may mắn 502879, 602879, 002879. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 802879.