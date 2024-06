Chấm dứt cấp phép khoáng sản kiểu xin - cho?

Hà Nội được phạt tiền gấp đôi với cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Sáng 28.6, với 462/470 ĐB có mặt tán thành, Quốc hội (QH) thông qua luật Thủ đô (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025. Một số quy định có hiệu lực thi hành muộn hơn, từ ngày 1.7.2025, như thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa, việc thử nghiệm có kiểm soát…

Đáng chú ý, Điều 33 của luật nêu HĐND thành phố được quy định mức tiền phạt cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có vũ trường, karaoke...