Ngày 26.7, tại Trường THCS Châu Khê, P.Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Tham dự chương trình có ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Giúp thương binh, bệnh binh, người có công sống khỏe mạnh, an vui

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, tri ân người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, thường xuyên.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Đối với ngành y tế, đó là chăm sóc sức khỏe người có công chu đáo hơn; phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính; phục hồi chức năng và giúp thương binh, bệnh binh, người có công sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện, cơ sở y tế, tổ chức xã hội và đơn vị đồng hành đã dành nguồn lực, chuyên môn, thời gian và tâm huyết để triển khai chương trình.

Anh Nguyễn Hữu Tú trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế P.Phù Khê, Bắc Ninh ẢNH: BTC

Đồng thời, đề nghị ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm quản lý sức khỏe người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ ngay tại cơ sở; gắn hoạt động khám bệnh tình nguyện với theo dõi, tư vấn, quản lý bệnh và chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết.

Hàng trăm người dân được khám sức khỏe miễn phí

Tại chương trình, hàng trăm người dân được khám sức khỏe, thực hiện xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Các bác sĩ tập trung đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ và bệnh lý thường gặp; đồng thời tư vấn phương pháp theo dõi, chăm sóc và quản lý sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Các y bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho thương bệnh binh ẢNH: BTC

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe, ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng; trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn.

Ban tổ chức cũng trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế P.Phù Khê trị giá 20 triệu đồng; trao biểu trưng 100 suất quà dành tặng bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.

Đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà gia đình cụ Phạm Thị Bé, vợ liệt sĩ Trần Văn Bôi ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình cụ Phạm Thị Bé, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ Trần Văn Bôi, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Ngãi.

Chương trình tại Bắc Ninh nằm trong chuỗi hoạt động "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" do Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trước đó, ngày 25.7, tại P.Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, với sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.



