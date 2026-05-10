Chấn chỉnh lương '0 đồng', thù lao bất thường tại Công ty môi trường Cà Mau

Ngày 10.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau liên quan việc điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 sau khi rà soát hồ sơ, kế hoạch và báo cáo do doanh nghiệp này gửi trước đó.

Theo văn bản, Sở Nội vụ cho rằng việc công ty xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của các kiểm soát viên là "0 đồng" với lý do chưa bầu lại Ban kiểm soát là chưa phù hợp quy định pháp luật.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau ẢNH: G.B

Sở này dẫn khoản 3 điều 168 luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định trường hợp kiểm soát viên hết nhiệm kỳ nhưng chưa bầu được người thay thế thì vẫn tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ cho đến khi có nhân sự mới nhận nhiệm vụ. Do đó, tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát vẫn phải được tính và chi trả theo chức danh trong thời gian chưa kiện toàn bộ máy.

Từ đó, Sở Nội vụ đề nghị công ty rà soát, xác định đầy đủ và điều chỉnh lại chế độ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và các kiểm soát viên trong quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 cũng như kế hoạch năm 2026.

Sở Nội vụ cũng đặt vấn đề về việc có thành viên Hội đồng quản trị chỉ nhận 6 tháng thù lao trong năm 2025 nhưng hồ sơ chưa thể hiện căn cứ pháp lý rõ ràng. Theo cơ quan này, việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị phải căn cứ điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thời gian thực tế đảm nhiệm chức danh.

Sở Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp làm rõ căn cứ pháp lý của việc chi trả 6 tháng thù lao, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan như điều lệ, nghị quyết hoặc quyết định làm cơ sở chứng minh. Trường hợp không có căn cứ hợp lệ thì phải điều chỉnh lại số liệu.

Một nội dung khác được cơ quan chức năng lưu ý là việc xác định tiền lương tăng thêm do vượt lợi nhuận năm 2025. Theo báo cáo của công ty, khoản tiền lương tăng thêm theo cơ chế có phát sinh nhưng không thực hiện chi trả và cũng không hạch toán vào báo cáo tài chính với lý do tránh làm sai lệch số liệu tài chính.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ cho rằng cách xử lý này chưa phù hợp quy định vì tiền lương tăng thêm, nếu đủ điều kiện, là khoản phải trả của doanh nghiệp; việc không ghi nhận sẽ làm sai lệch chi phí và nghĩa vụ phải trả.

Cơ quan này đề nghị công ty rà soát lại điều kiện hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP và quy chế nội bộ; trường hợp đủ điều kiện thì phải hạch toán đúng quy định, không phụ thuộc việc đã thực hiện chi trả hay chưa. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo rõ phương án xử lý và chịu trách nhiệm về số liệu tài chính.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau khẩn trương rà soát, điều chỉnh toàn bộ kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 và gửi lại hồ sơ đã hoàn chỉnh để cơ quan này xem xét theo quy định.