Chấn thương của Hiểu Minh dưới lăng kính của nguyên bác sĩ đội tuyển: 'Khi cơ thể bị đẩy quá giới hạn'

Chấn thương của Hiểu Minh từ góc nhìn của y học thể thao

Phút 30 trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc trong khuôn khổ VCK U.23 châu Á 2026, trong pha truy cản với Xiang Yuwang, Hiểu Minh đã gặp chấn thương nghiêm trọng. Sau khi ngã xuống, anh vẫy tay ra hiệu không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng với sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán ban đầu cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo và có thể phải nghi thi đấu từ 6 đến 9 tháng.



“Khi Hiểu Minh ngã xuống sân, rất nhiều người chỉ thấy một pha va chạm mạnh trong một trận đấu căng thẳng. Nhưng với tôi, ở khoảnh khắc ấy, bóng đá đã tạm dừng lại. Thay vào đó, y học thể thao bắt đầu lên tiếng”, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết.

Hiểu Minh đau đớn trên sân ẢNH: AFC

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, với hơn 15 năm làm nghề, có những tình huống chỉ cần nhìn tư thế đổ người của cầu thủ là đủ để hiểu rằng mọi chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi thắng thua. Ông nhắc lại những năm tháng theo đội tuyển, từ các buổi tập khắc nghiệt cho đến những trận đấu lịch sử ở Thường Châu năm 2018 , để khẳng định: có những khoảnh khắc, bóng đá buộc phải nhường chỗ cho sức khỏe.

Lăn xả là con dao 2 lưỡi với cầu thủ trẻ

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cũng chính là người đã chăm sóc và điều trị cho Công Phượng cách đây tròn 10 năm khi anh gặp chấn thương ở vòng bảng U.23 châu Á 2016. Khi đó, cả đội bay về Việt Nam sau vòng bảng còn bác sĩ Thủy và Công Phượng tiếp tục ở lại Qatar để kiểm tra y tế.

Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy chăm sóc cho Công Phượng năm 2016

Với nhiều năm kinh nghiệm theo các giải đấu lớn, ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của Hiểu Minh, một cầu thủ “lăn xả, không né tránh, không giữ chân”. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cũng chỉ ra mặt trái của điều đó khi đặt trong bối cảnh lịch thi đấu dày và cường độ cao kéo dài: “Chính kiểu chơi ấy, khi đặt vào bối cảnh cường độ cao liên tục, lại là con dao hai lưỡi với cơ thể của một cầu thủ trẻ”, ông chia sẻ.

Bố của Hiểu Minh gọi điện và nhắn tin hỏi về tình hình của con trai. Ảnh chụp màn hình từ phóng sự do On Ssport/VTVCab thực hiện

Cận cảnh pha bóng khiến Hiểu Minh chấn thương ảnh: afc

Hiểu Minh là trụ cột quan trọng nơi hàng thủ ảnh: afc

Mô tả khoảnh khắc Hiểu Minh nằm sân, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết: “Khi cậu ấy ôm gối, nằm sân, ánh mắt không còn hướng theo trái bóng mà hướng vào khoảng không vô định, tôi thấy rất rõ một điều: đó không chỉ là đau. Đó là khoảnh khắc một cơ thể bị đẩy quá giới hạn”.

Trước những câu hỏi quen thuộc từ khán giả như “sao không đứng dậy đá tiếp?”, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy nhấn mạnh nguyên tắc căn bản của y học thể thao: “Cơ thể không phản bội cầu thủ, nó chỉ nói thật khi không thể chịu đựng thêm”.

Theo ông, điều đáng lo nhất không nằm ở kết quả một trận đấu, mà là hệ quả lâu dài của chấn thương. “Một chấn thương gối, nếu xử lý sai, có thể không chỉ lấy đi một giải đấu, mà lấy đi cả sự tự tin, cả sự nghiệp”, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cảnh báo.

Khép lại chia sẻ, ông bày tỏ nỗi buồn của mình không xuất phát từ chuyện thắng thua: “Tôi buồn vì nhìn thấy một cầu thủ đã chơi quá đủ, nhưng đôi gối thì không biết nói dối”, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết, đồng thời cho rằng câu chuyện về chấn thương của Hiểu Minh cần được nhìn nhận đúng đắn ngay từ đầu, bằng sự tỉnh táo.