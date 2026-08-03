Chàng bác sĩ mê cải lương vào chung kết 'Chuông vàng vọng cổ'

Vòng tuyển chọn đầu tiên của Chuông vàng vọng cổ lên sóng tối 2.8, với chủ đề "Hào khí non sông". Đêm thi là màn tranh tài của 8 thí sinh, được chia thành 4 đội qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, gồm Hồng Võ Thực - Nguyễn Tấn Siêng, Lâm Chí Ngoán - Nguyễn Thị Hồng Toán, Trần Nhựt Đức - Trần Ngọc Lanh, Phạm Văn Tấn và Võ Thị Bé. Ngoài 3 giám khảo gồm Hồ Ngọc Trinh, Võ Minh Lâm và Ngọc Đợi, hàng ghế nóng còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Tử Long.

Dàn giám khảo của vòng sơ tuyển Chuông vàng vọng cổ 2026 Ảnh: NSX

Trong đó, màn tranh tài của Lâm Chí Ngoán (bác sĩ vật lý trị liệu) và Nguyễn Thị Hồng Toán được nhiều người quan tâm. Đây là 2 ứng viên đặc cách vào vòng tuyển chọn nhờ ghi tên mình vào top 3 tại cuộc thi Bông lúa vàng. Theo ban tổ chức, sự kết nối này không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống đến với đông đảo công chúng.

Hồng Toán - Lâm Chí Ngoán thể hiện ra sao ở Chuông vàng vọng cổ?

Ở vòng tuyển chọn, Hồng Toán và Lâm Chí Ngoán cùng thể hiện tiết mục Đưa em về quê mẹ của tác giả Hoàng Ngọc Ẩn. Trên sân khấu, cặp thí sinh tái hiện câu chuyện tình yêu nghiệt ngã nhưng vẫn vẹn nguyên lời thề thủy chung của Hạc Tùng và Thảo Sương.

Cặp đôi chia sẻ trước đó từng kết hợp trong một vài bài vọng cổ. Tuy nhiên, riêng về trích đoạn cải lương, đây là lần đầu tiên cả hai thử sức. “Chị Toán là người có cá tính giống tôi nên trong quá trình tập luyện đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn về quan điểm. Nhưng vì tiết mục, chúng tôi cũng thống nhất được ý kiến”, chàng bác sĩ vật lý trị liệu chia sẻ.

Hồng Toán và Lâm Chí Ngoán kết hợp trong đêm thi Ảnh: NSX

Khi hóa thân thành Hạc Tùng trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ, Lâm Chí Ngoán cho biết đây là nhân vật dễ truyền tải cảm xúc đến với khán giả. Tuy nhiên với anh, vai diễn này có nội tâm phức tạp, nhiều giằng xé và tình yêu sâu nặng với đất nước. Với anh đây là một thử thách trong quá trình nhập vai.

Theo dõi bài thi, NSƯT Ngọc Đợi đánh giá Lâm Chí Ngoán biết cách sáng tạo trong tiết mục, ngoại hình sáng sân khấu. Tuy nhiên, cô khuyên đàn em nên cố gắng giữ cột hơi, rõ lời để khán giả nghe rõ hơn. Còn với Hồng Toán, nữ giám khảo nhắc nhở: “Khi bạn diễn hát, em phải cố gắng diễn theo lời của bạn. Đó là điều em cần rút kinh nghiệm”.

Đồng quan điểm, NSƯT Võ Minh Lâm cho rằng Lâm Chí Ngoán có ngoại hình ưa nhìn, sáng sân khấu. Theo nam giám khảo, đây là một lợi thế khi vào những vai thư sinh. “Bạn xuống vọng cổ khá ngọt, nhưng cũng nên lưu ý rằng mình bỏ nhỏ vài chỗ thôi, chứ làm liên tục sẽ tạo cảm giác khó chịu”, anh nói. Trong khi đó, NSƯT Võ Minh Lâm đánh giá cao sự điềm tĩnh của thí sinh Hồng Toán, song anh chưa hài lòng vì phần vọng cổ chưa thật sự mượt mà.

Lâm Chí Ngoán ghi tên mình vào vòng chung kết của Chuông vàng vọng cổ Ảnh: NSX

NSND Hồ Ngọc Trinh cho rằng có thể vì lý do sức khỏe, Lâm Chí Ngoán mắc một vài lỗi nhỏ nên khuyên đàn em chú ý hơn. Cô cũng nhắc nhở Hồng Toán nếu sử dụng kỹ thuật nhiều nhưng không khéo sẽ tạo tác dụng ngược. “Người ta chỉ thấy Hồng Toán đang cố gắng thể hiện một câu vọng cổ thật hay, chứ không phải là một nhân vật trên sân khấu. Nếu em có cơ hội đi sâu, em nên nghiên cứu kỹ để nhập vai vào nhân vật”, cô nói thêm.

NSƯT Kim Tử Long đưa ra những lời khuyên để Hồng Toán có thể hoàn thiện hơn trong hành trình làm nghề. Với Lâm Chí Ngoán, nam giám khảo cho rằng đàn em được “ông Tổ che chở” vì từ khi bước ra sân khấu đã chiếm cảm tình của khán giả. Riêng về cách hát, NSƯT Kim Tử Long thẳng thắn góp ý cho chàng bác sĩ vật lý trị liệu: “Khi mình dùng giọng giả thanh, hoặc là lên tới luôn, còn không đừng lấy hơi gió để ngắt ra, vì khán giả sẽ tưởng mình không có hơi. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao giọng hát của bạn vì trong ca có diễn”.

Sau đêm thi đầu tiên, Lâm Chí Ngoán (sinh năm 1994, Cà Mau) ghi tên mình vào vòng chung kết của Chuông vàng vọng cổ cùng với thí sinh Võ Thị Bé (sinh năm 1998, Cần Thơ). Trong khi đó, Nguyễn Tấn Siêng (sinh năm 2000, TP.HCM) góp mặt vào danh sách thí sinh bứt phá, có cơ hội là ứng viên thứ 9 vào chung kết thông qua bình chọn của khán giả.