Chàng rể Ma Rốc đam mê ẩm thực Việt

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hamza thường xuất hiện trong căn bếp gia đình với những món ăn quen thuộc như thịt kho mắm ruốc, cá sốt cà, thịt kho củ cải… Từ cách sơ chế nguyên liệu, nêm nếm gia vị đến những thao tác nhỏ như đo nước nấu cơm bằng đốt ngón tay, chàng rể Tây thực hiện khá thuần thục.

Món chả giò đầu tiên

Hamza sinh ra và lớn lên tại Ma Rốc. Năm 20 tuổi, anh sang Pháp học tập và làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thiên nhiên hoang dã, bảo vệ môi trường. Tại Pháp, anh gặp chị Nguyễn Thùy Linh, một du học sinh người Việt tham gia chương trình trao đổi. Hai người cảm mến nhau và Hamza dần làm quen với những món ăn do chị Linh nấu.

Căn bếp quen thuộc tại nhà Hamza Smahi, nơi ra đời những video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem ẢNH: NVCC

Đến bây giờ, Hamza vẫn nhớ món Việt đầu tiên được ăn là chả giò. "Khi đó chúng tôi còn đang hẹn hò. Dù nguyên liệu ở Pháp không thể tạo ra hương vị giống hệt ở VN nhưng món ăn ấy khiến tôi rất bất ngờ. Tôi chưa từng ăn thứ gì như vậy trước đó", chàng rể Ma Rốc nhớ lại.

Từ một món ăn, Hamza bắt đầu tò mò về ẩm thực Việt. Anh nhận ra mỗi món ăn đều có hương vị riêng, cách chế biến riêng và phản ánh nhiều nét văn hóa thú vị. "Ở Ma Rốc, mỗi bữa ăn thường xoay quanh một món chính được nấu khá lâu. Trong khi đó, bữa cơm Việt lại có nhiều món nhỏ được chuẩn bị riêng biệt. Điều đó khiến tôi rất thích thú", anh chia sẻ.

Niềm yêu thích ấy lớn dần theo thời gian, không chỉ với món ăn mà còn với văn hóa gia đình VN.

Tháng 3.2023, Hamza quyết định chuyển đến VN sinh sống cùng vợ. Hiện anh làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho một tập đoàn tại Hà Nội. Công việc thường xuyên làm ca đêm nên ban ngày anh có nhiều thời gian ở nhà hơn. Ban đầu, anh chỉ phụ vợ sơ chế nguyên liệu hoặc chuẩn bị bữa ăn. Sau đó, anh bắt đầu học nấu từng món đơn giản. "Tôi thích nấu ăn nên việc đứng bếp mang lại rất nhiều niềm vui. Khi nấu ăn, tôi cảm thấy thư giãn và có thêm thời gian cho gia đình", anh nói.

Tháng 3.2025, Hamza bắt đầu đăng tải các video về trải nghiệm ẩm thực Việt. Đến giữa năm, anh chuyển sang chia sẻ quá trình tự nấu các món ăn. Điều đặc biệt là mọi công đoạn từ lên ý tưởng, đi chợ, nấu ăn, quay phim cho đến dựng video đều do anh tự thực hiện.

Các món ăn anh thực hiện đều rất quen thuộc, gần gũi ẢNH: NVCC

Hamza chia sẻ để nấu đúng hương vị Việt không hề dễ. Anh kể có lần làm chả giò nhưng cuốn chưa đủ chặt khiến lớp bánh tráng bung ra khi chiên. Lần khác lại nêm nước mắm quá tay hoặc chọn sai nguyên liệu khiến món ăn không đạt. "Tôi thất bại khá nhiều lần. Nhưng chính những lần như vậy giúp tôi hiểu hơn về cách người Việt nấu ăn và sử dụng gia vị", anh cười.

Những video chân thực ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều khiến Hamza vui nhất không phải là số lượt xem mà là những bình luận từ người Việt. "Khi mọi người nói tôi nấu món Việt rất có tâm hoặc nhìn giống bữa cơm nhà của họ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Căn bếp gắn kết gia đình

Chị Thùy Linh cho biết thời gian đầu, chồng mình gần như không biết gì về món ăn VN. Từ việc chọn rau, nêm nước mắm đến cách sơ chế nguyên liệu, chị đều phải hướng dẫn từng chút một. "Có những món trên mạng không có nhiều tài liệu nên tôi sẽ trực tiếp chỉ cho anh ấy cách làm", chị kể. Theo thời gian, Hamza ngày càng thành thạo hơn. Hiện nay, anh có thể tự nấu nhiều món ăn Việt để đãi gia đình vợ.

Dịp tết vừa qua, Hamza cùng gia đình vợ gói bánh chưng và trải nghiệm không khí tết truyền thống ẢNH: NVCC

Điều khiến chị Linh vui nhất không phải là video được nhiều người xem mà là chồng mình ngày càng hiểu và yêu văn hóa VN hơn. "Từ yêu thích ẩm thực, anh ấy dần yêu thêm nhiều điều khác như con người, lối sống và giá trị gia đình Việt", chị nói.

Hamza cũng cho biết chính sự gắn kết trong các bữa cơm gia đình Việt là điều khiến anh cảm thấy gần gũi. "Mọi người thường quây quần bên nhau, cùng ăn uống, trò chuyện và chia sẻ những điều trong cuộc sống. Điều đó khá giống với văn hóa ở Ma Rốc nên tôi cảm thấy rất thân thuộc", anh nói.

Trong thời gian tới, Hamza dự định tiếp tục thực hiện nội dung về ẩm thực Việt. Anh cũng muốn thử kết hợp một số món ăn Ma Rốc với nguyên liệu và cách chế biến của VN để tạo ra những trải nghiệm mới.