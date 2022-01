Chàng trai 3 lần thi trượt đại học trở thành 'Sinh viên 5 tốt'

Trốn nhà đi học

Hiện Lê Sĩ Lũy đang là sinh viên năm thứ 4 ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên. Chia sẻ về hành trình của mình, Lũy cho biết sinh ra trong một gia đình cận nghèo ở xã Yên Đồng, H.Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

“Bố ốm yếu từ khi tôi còn nhỏ, mẹ chỉ làm ruộng và buôn bán rau nuôi 3 anh em. Sau đó, bố mất vì ung thư khiến gia đình rơi vào kiệt quệ. Anh chị tôi đều nghỉ học sớm để đi làm. Còn tôi tốt nghiệp THPT xong, thi ĐH không đỗ, nên cũng đi làm thuê ở nhà hàng để kiếm sống”, Lũy tâm sự.

Sau 2 năm đi làm thuê, chàng trai này được gọi đi nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Ra quân, vẫn mong muốn được đi học, nên ngày đi làm công nhân, tối về lại tự ôn thi. Do muốn giảm gánh nặng cho gia đình, Lũy chọn đăng ký thi vào Trường Sĩ quan chính trị để được ăn học miễn phí, nhưng mức điểm của trường rất cao nên 2 lần dự thi (năm 2016 và 2017) đều trượt.

Không từ bỏ ước mơ, thấy cảnh cực nhọc và sự khó khăn của người nông dân khi cứ được mùa mất giá, Lũy trăn trở phải làm sao để nông dân đỡ khổ. Vì thế, năm 2018, Lũy quyết định “bẻ lái” đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên với ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Mặc dù 3 năm THPT chỉ có học lực trung bình, nhưng với kết quả thi ĐH năm 2017 được 27,5 điểm, Lũy đã được trường xét trúng tuyển.

Khi Lũy quyết định đi học ở tuổi 24 và đang đi làm công nhân với mức thu nhập ổn định, nhiều người đã căn ngăn, có người còn dè bỉu: “Không biết đầu óc nghĩ kiểu gì mà già rồi còn đi học, khi ra trường có được mức lương bằng bây giờ không!?”. Trước những dị nghị đó Lũy chỉ im lặng. Để gia đình không phải lo lắng, Lũy quyết định trốn đi học. “Tôi không báo cho gia đình mà quyết định trốn đi học. Vừa đi học tôi vẫn vừa đi làm”, Lũy kể.

Sinh viên xuất sắc 3 năm liền

Khi đến trường nhập học, chàng trai này chia sẻ với thầy chủ nhiệm về hoàn cảnh của mình và muốn có việc làm để trang trải cuộc sống. Vậy là thầy giáo xin cho Lũy đến làm việc ở trang trại của các thầy cô trong trường, với công việc chăn nuôi, trồng rau, tưới cây… Dù phải làm thêm để mưu sinh, nhưng Lũy vẫn đạt được những kết quả học tập xuất sắc trong 3 năm liền với điểm số năm học 2020 - 2021 đạt 3,82/4.





“Tôi luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng. Trên lớp luôn tập trung nghe giảng bài, chỗ nào không hiểu hay thắc mắc thì hỏi lại thầy cô ngay trong tiết học, cho đến khi nào bản thân hiểu được vấn đề. Ngoài giờ học trên lớp, nếu có một số khó khăn, vướng mắc thì tôi hỏi một số bạn trong lớp có học lực tốt hơn mình. Và chính từ sự cố gắng, nỗ lực đó đã mang lại cho tôi kết quả học tập tốt như vậy”, Lũy chia sẻ.

Đặc biệt Lũy đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính ứng dụng cao như: “Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ lá gai Cao Bằng”; “Quy trình sản xuất mứt cam”; “Thủy phân cá tạp bằng enzym tự nhiên làm nguyên liệu để sản xuất phân bón phục vụ sản xuất chè an toàn”; “Nghiên cứu bào chế trà hòa tan hỗ trợ sức khỏe từ sâm Bố Chính… Lũy đã đạt nhiều giải thưởng về sinh viên nghiên cứu khoa học do nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức. Đề tài do Lũy làm chủ nhiệm “Thủy phân cá tạp bằng enzym tự nhiên làm nguyên liệu để sản xuất phân bón phục vụ sản xuất chè an toàn” đã được nhà trường nghiệm thu và triển khai thực tế.

Chàng trai cũng cho biết quá trình nghiên cứu khoa học không ít lần nếm mùi thất bại, nhưng không nản chí. “Tôi nghĩ sai thì sửa, tại sao người khác làm được mà mình không làm được. Tôi quyết tâm đến cùng vì có áp lực gia đình, bạn bè người thân, nên lúc nào cũng phải cố gắng. Vừa học, vừa làm nên có thời gian một ngày tôi chỉ ngủ 2 - 4 tiếng là nhiều”, Lũy kể.

Đánh giá về Lũy, tiến sĩ Trần Văn Chí, Phó trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, cho biết: “Lũy là sinh viên đặc biệt, hoàn cảnh rất khó khăn và trải qua 3 lần thi ĐH không đỗ nhưng đã cố gắng vươn lên. Đó là một sinh viên xuất sắc toàn diện từ nghị lực vươn lên cuộc sống, đến học tập và rèn luyện, sống có trách nhiệm với xã hội. Tôi mong có nhiều học sinh, sinh viên học tập tấm gương vượt khó, ham học hỏi như bạn Lũy”.

Lũy cũng quyết định nghỉ đi làm thêm, đầu tư thời gian nghiên cứu khoa học. “Nếu tranh thủ làm, tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn, nhưng tham gia nghiên cứu cũng là phục vụ học tập, mang lại nhiều giá trị sau này”, chàng trai chia sẻ. Đặc biệt, Lũy đã dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội; các cuộc thi môn khoa học Mác - Lênin và đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn tặng bằng khen. Với nỗ lực tuyệt vời đó, Lũy đã được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư (học tập tốt, đạo đức tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt).

Lũy cho biết: “Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' là câu trả lời cho mọi người việc tôi lựa chọn con đường đi học là đúng đắn. Tôi hy vọng mai này khi ra trường, mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội”.