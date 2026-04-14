Chàng trai bỏ ngân hàng làm ca sĩ, chạnh lòng vì bị nhầm là Bùi Anh Tuấn

Thạch Anh
14/04/2026 12:44 GMT+7

Trước khi đến với 'Tỏa sáng sao đôi', Hồ Khánh Long thừa nhận bản thân phải đối diện với không ít khó khăn trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Hồ Khánh Long từng giành quán quân Nhạc hội song ca và vào top 4 The Winner. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Tỏa sáng sao đôi, mang đến sự mới mẻ khi kết hợp cùng ca sĩ Hiền Anh.

Tuy nhiên, hành trình tại Tỏa sáng sao đôi của Hồ Khánh Long không chỉ có những thuận lợi mà còn đối mặt với chông gai. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh chính là khi phải đối mặt với tình trạng mất giọng. Lúc ấy, nam ca sĩ cùng đồng đội đầu tư rất nhiều công sức để chuẩn bị, từ cách xử lý bài hát đến những chi tiết nhỏ như bè phối sao cho phù hợp. Thế nhưng, ngay ngày quay hình, Hồ Khánh Long bất ngờ bị tắt tiếng dù buổi tập luyện hôm trước vẫn còn suôn sẻ.

Chàng trai bỏ ngân hàng làm ca sĩ, chạnh lòng vì bị nhầm là Bùi Anh Tuấn- Ảnh 1.

Hồ Khánh Long nỗ lực theo nghề dù đối diện với nhiều khó khăn

ẢNH: NSX

Nam ca sĩ 9X không khỏi tiếc nuối và bất lực vì bao nhiêu công sức tập luyện giờ đây đứng trước nguy cơ không thể hiện trọn vẹn. May mắn thay, đồng đội của Hồ Khánh Long không những thấu hiểu mà còn động viên anh cố gắng. Và rồi, khi bước lên sân khấu, nam ca sĩ vẫn cố gắng để hoàn thành phần thi. Dù đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng lại là một khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành trình nghệ thuật của Hồ Khánh Long

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, ít ai biết rằng Hồ Khánh Long ban đầu vốn là một sinh viên ngành tài chính ngân hàng. Là một “tay ngang” bước vào ca hát, anh hiểu rõ mình phải đối mặt với nhiều thử thách hơn so với những người được đào tạo bài bản từ đầu. Nhưng Hồ Khánh Long không cho phép mình bỏ cuộc hay rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đối với nam ca sĩ, khó khăn là điều tất yếu ở bất kỳ hành trình nào, quan trọng là cách bản thân đối diện.

May mắn của Hồ Khánh Long khi rẽ hướng sang âm nhạc chính là được ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Nam ca sĩ kể người thân không gây áp lực mà luôn ở phía sau, sẵn sàng động viên và tạo điều kiện để anh theo đuổi đam mê. Có thể nói, đây chính là một điểm tựa tinh thần rất lớn, giúp nam ca sĩ vững vàng hơn trong giai đoạn khó khăn.

Chàng trai bỏ ngân hàng làm ca sĩ, chạnh lòng vì bị nhầm là Bùi Anh Tuấn- Ảnh 2.

Hồ Khánh Long kết hợp ăn ý với Hiền Anh trong chương trình Tỏa sáng sao đôi

ẢNH: NSX

Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn có một nền tảng thể thao rất ấn tượng. Anh từng đạt được nhiều huy chương ở các bộ môn như điền kinh, đá cầu, bóng đá, thậm chí cả võ thuật, từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Thời còn trẻ, anh từng đại diện cho tỉnh Đồng Nai tham gia các giải đấu. Những trải nghiệm này không chỉ giúp anh có một thể lực tốt mà còn rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ trên con đường nghệ thuật.

Cũng theo chia sẻ của Hồ Khánh Long, những ngày đầu bước chân vào nghề, anh từng bị khán giả nhận nhầm là ca sĩ Bùi Anh Tuấn vì ngoại hình có phần tương đồng. Nam ca sĩ 9X kể, có lần anh đi ăn ở một khu chợ, anh được vài người nhận ra và xin chữ ký nhưng lại không phải với chính cái tên của mình mà là tên của một ca sĩ nổi tiếng khác. Cảm giác lúc ấy không phải là niềm vui, mà là một chút chạnh lòng và chênh vênh.

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào, anh mong muốn mình được nhớ đến như một chàng trai mang năng lượng tích cực, người có thể lan tỏa niềm vui, sự lạc quan qua từng bài hát. Ngay cả với những ca khúc buồn, nam ca sĩ vẫn lựa chọn cách thể hiện sao cho không chìm trong bi lụy. Với Hồ Khánh Long, nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống, nhưng cách chúng ta nhìn nhận và truyền tải nó mới là điều quan trọng.

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp 'đốn tim' chàng thạc sĩ ngân hàng trên show hẹn hò

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', cô gái người dân tộc Ê Đê vừa xuất hiện đã khiến Quyền Linh và Ngọc Lan liên tục xuýt xoa khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
