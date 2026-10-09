Chàng trai đang quay cảnh mưa ở TP.HCM thì sét đánh gần đó, tiếng nổ lớn

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một tia sét đánh xuống khu vực có cột điện giữa lúc trời mưa lớn. Chỉ trong tích tắc, tia sáng lóe lên kèm tiếng nổ lớn khiến khung cảnh xung quanh sáng bừng. Điều đáng chú ý, gần khu vực đó nhiều người đang trú mưa, một người vô tình quay lại được cảnh sét đánh tóe lửa với tiếng nổ lớn.



Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi thấy khoảng cách gần giữa vị trí người quay và tia sét. Một số người cho rằng đó cũng là lời nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng khi di chuyển ngoài trời mưa, nên tìm chỗ trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Anh Thông ghi lại cảnh sét đánh ở TP.HCM

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Lê Minh Thông (23 tuổi), chủ nhân đoạn clip, cho biết khoảnh khắc trên được anh vô tình ghi lại khoảng 14 giờ ngày 4.10, trên tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, TP.HCM. 2 ngày sau, anh đăng đoạn clip lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm khi trời mưa giông.

Anh Thông cho hay, thời điểm trên anh đang đi giao hàng cho một người quen thì gặp mưa lớn nên ghé vào nơi có mái che để trú. Anh lấy điện thoại quay lại cảnh mưa để gửi cho người quen, thông báo việc đơn hàng có thể đến muộn. Sau đó không lâu, tia sét bất ngờ đánh trúng khu vực có cột điện gần vị trí anh đang trú, kèm tiếng nổ lớn.

Anh Thông bất ngờ khi chứng kiến cảnh sét đánh ở khu vực đông người qua lại ẢNH: NVCC

"Sau khoảng 5 phút kể từ khi lấy điện thoại ra quay, mình thấy sét đánh. Lúc đó, mình cảm nhận được luồng gió và tiếng động mạnh tác động đến vị trí đang đứng. Mình rất hoang mang và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ngay sau khi sét đánh, khu vực mình trú mưa bị mất điện. Đây cũng là lần đầu tiên mình chứng kiến sét đánh gần nơi có người dân qua lại", anh Thông nói.

Sau sự việc, anh Thông cho biết bản thân cẩn trọng hơn mỗi khi di chuyển trong lúc trời mưa lớn.

Trước đó, chị Cẩm Thạch đang sinh sống tại một khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP.HCM) cũng vô tình quay được cảnh sét đánh trong khu vực dân cư. Khoảng 18 giờ, ngày 30.9, trong khi trời đang mưa rất to, bầu trời sáng rực vì sấm chớp, chị Thạch đứng trong nhà hướng ra ban công quay lại cảnh trời mưa. Bất ngờ, chị Thạch ghi lại khoảnh khắc một tia sét đánh xuống một cây lớn, cách nhà chị khoảng 1 km.