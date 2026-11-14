Chàng trai giành giải nhất từ đồ án về tòa nhà cao 240 m

Chọn công trình lớn để thử thách bản thân

Thay vì chọn một đề tài vừa sức để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, Cao Ngọc Thạch (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, quyết định nghiên cứu Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina IFC, một công trình có quy mô lớn, kiến trúc hiện đại và nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Đồ án tốt nghiệp của Thạch giành giải nhất Giải thưởng Loa Thành 2026 ẢNH: NVCC

"Điều khiến mình hứng thú không chỉ là quy mô của công trình mà còn là cơ hội tìm hiểu nhiều công đoạn liên quan đến quá trình xây dựng một tòa nhà cao tầng, từ phần thân, nền móng đến phương án thi công. Để hoàn thành đồ án, mình phải nghiên cứu các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, tìm hiểu cách công trình chịu tác động của gió và lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm của tòa nhà", Thạch cho biết.

Trong đó, một nội dung được Thạch dành nhiều thời gian nghiên cứu là ảnh hưởng của gió đối với công trình cao khoảng 240 m. Thay vì chỉ dựa vào một phương pháp tính toán, Thạch tìm hiểu và so sánh các cách xác định tác động của gió, qua đó xem xét sự khác biệt có thể ảnh hưởng thế nào đến độ an toàn của công trình.

Điểm đáng chú ý là Thạch không thực hiện các phần việc một cách rời rạc mà cố gắng kết nối chúng thành một quy trình thống nhất. Cậu còn sử dụng công nghệ mô hình hóa công trình để thể hiện toàn bộ thiết kế trên máy tính, giúp hình dung rõ hơn các bộ phận và quản lý thông tin giữa bản vẽ với mô hình.

"Mình lựa chọn sử dụng phần mềm Revit để thực hiện toàn bộ bản vẽ đồ án. Theo mình, cách làm này không chỉ giúp hình dung công trình trực quan mà còn thuận tiện khi cập nhật, rà soát và kiểm tra sự thống nhất giữa các phần. Đây cũng là thử thách mình tự đặt ra nhằm tìm hiểu sâu hơn về cách công nghệ được ứng dụng trong ngành xây dựng", Thạch chia sẻ.

Qua quá trình hướng dẫn Thạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, giảng viên Khoa Kiến trúc xây dựng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đánh giá cậu là sinh viên có năng lực học tập tốt, đặc biệt ở khả năng tự học và chủ động nghiên cứu tài liệu.

Thạc sĩ Trung cho biết với một công trình quy mô lớn và có nhiều yêu cầu kỹ thuật như Saigon Marina IFC, Thạch đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, từ kiến thức chuyên môn đến khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế. Theo thầy Trung, đồ án tốt nghiệp của Thạch đạt điểm 10 tuyệt đối và được trao giải nhất Giải thưởng Loa Thành 2026 là kết quả xứng đáng với quá trình đầu tư công sức, nghiên cứu và sự kiên trì của sinh viên.

"Thành tích này không quá bất ngờ với thầy trò bởi chất lượng đồ án và sự chuẩn bị của Thạch đã được thể hiện trong suốt quá trình thực hiện. Dù vậy, việc những nỗ lực ấy được ghi nhận vẫn mang đến niềm vui và tự hào cho người hướng dẫn", thầy Trung chia sẻ.

Học để hiểu bản chất, không chạy theo thành tích

Đằng sau đồ án đoạt giải là quá trình tích lũy kiến thức trong nhiều năm đại học. Thạch cho rằng phương pháp học quan trọng nhất với bản thân là cố gắng hiểu bản chất vấn đề, thay vì chỉ ghi nhớ công thức để vượt qua các kỳ thi.

Một phần đồ án thiết kế Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina IFC của Thạch ẢNH: NVCC

Khi tiếp cận một nội dung mới, Thạch thường sắp xếp kiến thức theo từng nhóm, tìm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, đồng thời tự đặt câu hỏi vì sao phải lựa chọn cách giải quyết đó. Nếu chưa hiểu rõ, cậu tìm thêm tài liệu, làm bài tập hoặc thử áp dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau.

Thạch cũng xem việc học trên lớp, tự học, thực hành trên máy tính và trao đổi với giảng viên là những hoạt động bổ trợ cho nhau. "Mình duy trì việc học đều đặn, không đợi đến sát kỳ thi mới bắt đầu ôn tập. Với mình, kết quả đạt được là quá trình tích lũy lâu dài, chứ không đến từ một phương pháp hay bí quyết duy nhất", Thạch nói.

Nhìn lại hành trình học tập, Thạch cho rằng các giải thưởng là nguồn động viên, nhưng không phải đích đến cuối cùng. Hiện Thạch đang làm kỹ sư thiết kế tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Golden Chance. Công việc giúp cậu có cơ hội tham gia thiết kế, thẩm tra những công trình có tầng hầm lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, từ đó từng bước vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.