Nhiều trường đại học thành lập trường trực thuộc trong năm 2026

Nhiều trường trực thuộc ở khối kinh tế, sư phạm, công nghệ, y dược

Mới đây, ngày 9.11, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã thành lập 3 trường trực thuộc. Trong đó, Trường Ngân hàng - Tài chính được tổ chức trên cơ sở hợp nhất 3 khoa Tài chính, Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán, dự kiến có 6 khoa và một trung tâm.

Trường Công nghệ và Kinh doanh hợp nhất 3 khoa Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, dự kiến có 7 khoa và một trung tâm. Trường Kinh tế - Luật và Ngôn ngữ được hình thành từ 4 khoa Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, Ngoại ngữ và Khoa học xã hội, dự kiến có 7 khoa và một trung tâm.

Trước đó, ngày 2.10, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố thành lập thêm 3 trường mới, gồm Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Khoa học nhân văn, nâng tổng số trường trực thuộc lên 6 (3 trường thành viên được thành lập tháng 11.2025 là Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường Khoa học giáo dục và Trường Toán học và Công nghệ thông tin).

Vào ngày 8.9, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã công bố thành lập Trường Kỹ thuật HUTECH trên cơ sở tổ chức lại Viện Kỹ thuật HUTECH, đào tạo các ngành điện - điện tử, cơ khí - tự động hóa, công nghệ ô tô, kiến trúc - xây dựng.

Trước khi trường kỹ thuật này ra đời, đầu tháng 6, ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã công bố thành lập Trường Y và Khoa học sức khỏe sau hơn 10 năm đào tạo các ngành dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học. Năm 2026, trường tuyển sinh thêm ngành mới là y khoa, nâng số ngành học của Trường Y khoa và Khoa học sức khỏe lên 4.

Sinh viên Trường Y và Khoa học sức khỏe, một trường trực thuộc Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: H.T

Ngày 3.8, Trường ĐH Ngoại thương thành lập 4 trường thành viên gồm Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật, Trường Luật và Khoa học chính trị.

Theo chiến lược phát triển, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến sẽ hoàn thiện tổng cộng 7 trường trực thuộc, với 3 trường tiếp theo sẽ được thành lập trong thời gian tới gồm Trường Tài chính – Kế toán, Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật, Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Trong khi đó, ngày 16.1, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã chính thức công bố quyết định thành lập 4 trường thành viên trực thuộc trong dịp kỷ niệm 13 năm thành lập trường.

Các trường thành viên của Trường ĐH Nam Cần Thơ gồm có Trường Khoa học sức khỏe (7 ngành), Trường Luật – Kinh tế (19 ngành), Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (7 ngành), Trường Công nghệ – Kỹ thuật (9 ngành).

Vào năm 2025, Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng đã công bố thành lập 3 trường trực thuộc gồm Trường Y (30 bộ môn), Trường Dược (12 bộ môn) và Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật y học (8 bộ môn), trên cơ sở tổ chức lại các khoa đào tạo của trường. Như vậy, hiện Trường ĐH Y dược TP.HCM có 3 trường thành viên và 4 khoa gồm răng hàm mặt, y tế công cộng, y học cổ truyền và khoa học cơ bản.

Đổi mới mô hình quản trị, phát triển sâu hơn các chuyên môn

Trong lễ công bố thành lập trường thành viên, lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết việc thành lập 4 trường trực thuộc trường là bước đi quan trọng trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới của trường. Điều này cũng nằm trong định hướng đổi mới quản trị ĐH và chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới nhằm phát triển thành cơ sở giáo dục ĐH nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và có uy tín trong khu vực.

Lãnh đạo Trường ĐH nam Cần Thơ cũng chia sẻ thành lập các trường thành viên nhằm mục tiêu đổi mới mô hình tổ chức, chuyên môn hóa lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin hiện trường còn 4 khối ngành có thể phát triển theo mô hình trường trực thuộc, gồm kinh doanh – quản lý, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, truyền thông – thiết kế – nghệ thuật, và luật – ngôn ngữ – khoa học xã hội. Việc tổ chức thành trường trực thuộc sẽ được cân nhắc theo chiến lược chung của trường trong từng giai đoạn.

Nhận định về việc chuyển từ mô hình trường ĐH sang ĐH, tiến sĩ Quốc Anh cho biết: "Việc lựa chọn mô hình tổ chức cần phục vụ chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nếu sau này phát triển theo mô hình ĐH, chúng tôi kỳ vọng mỗi trường trực thuộc có thể phát triển sâu hơn về chuyên môn, đồng thời phối hợp với các trường khác trong những dự án cần kiến thức từ nhiều lĩnh vực".

Theo ông Quốc Anh, đó cũng là cách để sinh viên tham gia nghiên cứu ngay trong quá trình học, còn giảng viên có thêm điều kiện hợp tác với doanh nghiệp và bệnh viện để thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao kết quả nghiên cứu.