Tăng năng suất lao động phải bắt đầu từ chất lượng nguồn nhân lực

Đ ỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG

Theo Thủ tướng, chủ đề đối thoại nói trên rất thiết thực, ý nghĩa; đây cũng là nội dung quan trọng được đề cập rất sâu sắc trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: "Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc đặt ra những mục tiêu rất cao, rất thách thức, khát vọng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất mạnh mẽ đến từ cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để chung tay đóng góp, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững".

Thủ tướng cho biết Chính phủ hiện đang hoàn thiện Đề án về nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) quốc gia để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6, trong đó xác định rõ việc đưa NSLĐ trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh, bền vững. Việc nâng cao NSLĐ phải gắn với phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm NSLĐ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng NSLĐ; xác định phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao NSLĐ quốc gia...

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với các đại biểu Ảnh: Hải Nguyễn

"Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác định muốn tăng NSLĐ quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới", Thủ tướng nêu rõ.

Để bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động, người đứng đầu Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KH-CN, chuyển đổi số; có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.

"Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua, sáng kiến của người lao động. Chính phủ đã giao Bộ GD-ĐT nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp yêu cầu thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành công nghệ chiến lược; thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

D ÙNG NGÂN SÁCH XÂY NHÀ CHO CÔNG NHÂN THUÊ

Phản ánh tới Thủ tướng, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn P.Ba Đình (Hà Nội), cho biết nhiều gia đình 4 - 5 người phải sinh hoạt trong căn phòng chỉ khoảng 10 - 15 m², trong khi chi phí thuê nhà, điện nước và các khoản sinh hoạt ngày càng tăng. Bà đề nghị Chính phủ tiếp tục phát triển nhiều loại hình nhà ở phù hợp khả năng chi trả của công nhân.

Chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá cao, Thủ tướng nhận định điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an tâm của người lao động và cũng gián tiếp tác động đến NSLĐ, hiệu quả công tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa XIV

"Chính phủ đã khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Điểm quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo 'sở hữu nhà' sang bảo đảm 'quyền có nhà để ở'. Với những người chưa có điều kiện mua nhà, nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho hay hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động. Ngay trong tháng 6, nhiều địa phương sẽ triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước. Trước mắt, nhà nước sẽ sử dụng ngân sách đầu tư xây dựng nhà ở và cho thuê, giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, giá thuê hợp lý để người lao động yên tâm làm việc; đồng thời, tập trung phát triển nhà ở thương mại có nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng nhu cầu mua, thuê và thuê mua.

N GHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu và tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa, điều chỉnh chính sách phù hợp với các kiến nghị, đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, thời gian làm việc... Cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương không chỉ cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang mà còn nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương với người lao động đáp ứng yêu cầu bảo đảm cuộc sống trong bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.

Thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Đại hội XIV Công đoàn VN đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 135 ủy viên đã ra mắt. Đại hội đề ra 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; thống nhất phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt," xác định 2 khâu đột phá, 3 chương trình, 4 đề án, 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Trong đó có những chỉ tiêu đáng chú ý như: phát triển thực tăng ít nhất 3 triệu đoàn viên công đoàn; ít nhất 90% doanh nghiệp có 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác; xét tặng ít nhất 2.500 bằng lao động sáng tạo... Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, nhấn mạnh: Thành công của Đại hội XIV Công đoàn VN là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo tinh thần, khí thế mới để các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước bước vào nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về những thành công mới, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho biết ngay sau đại hội, hôm nay 6.6, Công đoàn VN sẽ chính thức phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

Cùng với đó, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan việc thực hiện các sáng kiến, trong đó có mức thưởng sáng kiến. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp mới như cơ chế, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp có động lực thúc đẩy, khuyến khích người lao động có sáng kiến và với các sáng kiến mang lại chất lượng, hiệu quả thì có thể không chỉ thưởng một lần mà thưởng theo gia tăng thu nhập doanh nghiệp đạt được.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nâng cao NSLĐ quốc gia, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có đông đảo công nhân, người lao động, góp phần thiết thực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững.