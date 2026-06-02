Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường ĐH thành lập Trường Y và Khoa học sức khỏe

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
02/06/2026 12:06 GMT+7

Ngày 2.6, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã công bố quyết định thành lập Trường Y và Khoa học sức khỏe trực thuộc HUTECH.

Trường Y và Khoa học sức khỏe của HUTECH được thành lập với định hướng phát huy thế mạnh về công nghệ, chú trọng chất lượng đào tạo và gắn trách nhiệm của cơ sở giáo dục với người học, người bệnh và xã hội.

Các ngành thực hiện tuyển sinh và đào tạo năm 2026 thuộc Trường Y và Khoa học sức khỏe của HUTECH gồm có y khoa (mới mở), dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Một trường ĐH thành lập Trường Y và khoa học sức khỏe - Ảnh 1.

Trường Y khoa và Khoa học sức khỏe HUTECH vừa được thành lập, tuyển sinh 4 ngành y khoa, dược học, điều dưỡng và kỹ xét nghiệm y học

ẢNH: H.T

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm chất lượng để mở các ngành y học cổ truyền và răng hàm mặt.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, cố vấn cao cấp của Chủ tịch Hội đồng trường HUTECH, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH, cho biết: “Với Trường Y và Khoa học sức khỏe, HUTECH bước vào một giai đoạn phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đây cũng là cam kết dài hạn, nghiêm túc của nhà trường trong việc đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực y tế có chuyên môn vững vàng, giàu y đức, và năng lực công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của y học tương lai”.

Được biết, năm 2026, các ngành y khoa, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH tuyển sinh theo các phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi V-SAT và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. 

Đồng thời thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB theo quy định của trường.

Đối với nhóm ngành khoa học sức khỏe, thí sinh cần đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định hiện hành. Riêng các ngành y khoa và dược học, thí sinh cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Thí sinh trúng tuyển các ngành học này của trường năm 2026 được nhận học bổng 30% học phí toàn khóa.

Tin liên quan

Thêm một trường ĐH tại TP.HCM được đào tạo ngành y khoa, tuyển sinh từ 2026

Thêm một trường ĐH tại TP.HCM được đào tạo ngành y khoa, tuyển sinh từ 2026

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đào tạo ngành y khoa trình độ ĐH, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026.

Tuyển sinh 2026: Chỉ tiêu, phương thức tại các trường đào tạo khối ngành sức khỏe

Lưu ý về điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khỏe năm 2026

Khám phá thêm chủ đề

trường y cơ sở giáo dục Y khoa răng hàm mặt nguồn nhân lực y tế kỳ thi tốt nghiệp thpt ưu tiên xét tuyển HUTECH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận