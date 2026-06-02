Một trường ĐH thành lập Trường Y và Khoa học sức khỏe

Trường Y và Khoa học sức khỏe của HUTECH được thành lập với định hướng phát huy thế mạnh về công nghệ, chú trọng chất lượng đào tạo và gắn trách nhiệm của cơ sở giáo dục với người học, người bệnh và xã hội.

Các ngành thực hiện tuyển sinh và đào tạo năm 2026 thuộc Trường Y và Khoa học sức khỏe của HUTECH gồm có y khoa (mới mở), dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm chất lượng để mở các ngành y học cổ truyền và răng hàm mặt.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, cố vấn cao cấp của Chủ tịch Hội đồng trường HUTECH, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH, cho biết: “Với Trường Y và Khoa học sức khỏe, HUTECH bước vào một giai đoạn phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đây cũng là cam kết dài hạn, nghiêm túc của nhà trường trong việc đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực y tế có chuyên môn vững vàng, giàu y đức, và năng lực công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của y học tương lai”.

Được biết, năm 2026, các ngành y khoa, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH tuyển sinh theo các phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi V-SAT và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đồng thời thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB theo quy định của trường.

Đối với nhóm ngành khoa học sức khỏe, thí sinh cần đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định hiện hành. Riêng các ngành y khoa và dược học, thí sinh cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Thí sinh trúng tuyển các ngành học này của trường năm 2026 được nhận học bổng 30% học phí toàn khóa.