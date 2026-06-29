Chàng trai Việt ở Nhật Bản theo đuổi đam mê 'hái sao trời'

Anh Thanh Tùng (28 tuổi, quê Quảng Trị), hiện sống và làm việc tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), không nghĩ rằng bức ảnh mình chụp hồi giữa tháng 5 vừa qua lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Trong ảnh, anh đứng giữa biển mây, phía xa là núi Phú Sĩ, phía trên là dải ngân hà cùng những tinh vân hiện lên rõ nét trên nền trời đêm.

Ấp ủ suốt 3 năm

Khi đăng tác phẩm lên mạng xã hội, chàng trai Việt ở Nhật viết: "Tôi, núi Phú Sĩ, biển mây và dải ngân hà. Đây là bức ảnh tôi đã ấp ủ suốt 3 năm và cũng là bức ảnh dải ngân hà chi tiết nhất mình từng thực hiện".

Để hoàn thành bức ảnh ấy, anh Tùng đã trải qua 2 đêm liên tiếp tại khu vực hồ Kawaguchiko, thuộc thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi. Tổng thời gian chụp kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. "Khó nhất không phải lúc bấm máy mà là khâu hậu kỳ. Mình phải ghép nhiều lớp ảnh với nhau để vừa giữ được độ chi tiết của dải ngân hà, vừa bảo đảm màu sắc và ánh sáng tự nhiên. Có những ngày mình ngồi trước máy tính đến khuya chỉ để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ", anh kể.

Bức ảnh dải ngân hà cùng núi Phú Sĩ được Thanh Tùng ấp ủ thực hiện suốt nhiều năm ẢNH: NVCC

Thanh Tùng theo đuổi đam mê chụp bầu trời đêm gần 5 năm nay ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh, Thanh Tùng tiếp tục dành gần 10 ngày nghiên cứu, thử nghiệm và tự học các kỹ thuật xử lý ảnh nâng cao. "Mình không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chỉ là người yêu thiên văn. Có lúc chỉnh sửa mãi vẫn chưa đạt kết quả mong muốn, cảm giác rất áp lực. Nhưng khi hoàn thành tác phẩm, mình thấy mọi công sức đều xứng đáng", anh chia sẻ.

Điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là những người có chung niềm đam mê với bầu trời đêm cảm nhận được câu chuyện phía sau bức ảnh.

Tìm thấy niềm vui dưới bầu trời đầy sao

Thanh Tùng sang Nhật Bản làm việc cách đây gần 6 năm. Hiện anh làm trong lĩnh vực cơ khí. Công việc đều đặn mỗi ngày giúp anh có cuộc sống ổn định, còn tình yêu với bầu trời đêm là nguồn cảm hứng lớn.

Anh kể niềm yêu thích thiên văn có từ những năm học phổ thông ở Quảng Trị. Khi ấy, mỗi lần nhìn bầu trời đầy sao ở quê nhà, anh luôn tò mò về những điều nằm ngoài trái đất. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khi đó chưa cho phép anh theo đuổi sở thích này một cách nghiêm túc. Đến khi sang Nhật Bản làm việc, anh bắt đầu dành dụm tiền để mua chiếc máy ảnh đầu tiên phục vụ đam mê.

"Từ lúc bắt đầu đến nay đã gần 5 năm. Mình đầu tư khoảng 80 triệu đồng cho các thiết bị chụp ảnh thiên văn. Đó là số tiền không nhỏ, nhưng mỗi lần có được một bức ảnh đẹp, mình lại thấy rất xứng đáng", anh chia sẻ.

Ảnh hậu kỳ một buổi chụp thiên văn về đêm ở Nhật Bản của anh Thanh Tùng ẢNH: NVCC

Ngoài giờ làm việc, phần lớn thời gian rảnh Tùng dành cho việc nghiên cứu vị trí chụp, theo dõi thời tiết, tìm hiểu chuyển động của các thiên thể và lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Nhiều người bạn của anh tại Nhật Bản cũng dần bị cuốn hút bởi niềm đam mê ấy. Chị Phạm Ngọc Ánh (27 tuổi, quê Phú Thọ), hiện sống tại Nhật Bản, cho biết rất thích xem những bộ ảnh thiên văn do Thanh Tùng thực hiện. "Nhìn những bức ảnh của Tùng, mình mới nhận ra bầu trời đêm đẹp đến vậy. Có những nơi mình đi qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý. Nhờ Tùng mà mình thấy thiên nhiên quanh mình trở nên thú vị hơn", chị chia sẻ.

Thanh Tùng tâm sự điều khiến anh vui nhất không phải là lượt thích hay những lời khen trên mạng xã hội, mà là cảm giác được làm điều mình thực sự yêu thích sau những giờ làm việc vất vả.

Ở quê nhà Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Dẩn (57 tuổi, mẹ Tùng) luôn dõi theo hành trình của con trai. "Tôi không hiểu nhiều về thiên văn hay máy ảnh nhưng rất thích xem ảnh con chụp. Thấy con có niềm vui riêng sau giờ làm việc, tôi mừng lắm", bà chia sẻ.

Thanh Tùng cho biết thời gian tới anh vẫn tiếp tục làm việc tại Nhật Bản, đồng thời theo đuổi đam mê nhiếp ảnh thiên văn. Với anh, mỗi lần ngước nhìn bầu trời đêm là một lần cảm thấy cuộc sống rộng lớn hơn và cũng nhắc bản thân không ngừng học hỏi.

"Có những người thích biển, thích núi hay thích du lịch. Còn mình thích ngắm bầu trời. Mỗi lần chụp được một khoảnh khắc đẹp, mình lại thấy cuộc sống có thêm nhiều động lực", anh nói.