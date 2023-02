Chàng trai vượt qua thử thách 'trăm cân'

Điều khiến Dương Đỗ Duy An (21 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình (TP.HCM) tâm đắc nhất chính là những điều mình chia sẻ khiến cho mọi người khi nhìn vào chàng trai này là muốn thay đổi bản thân với phong thái đầy tích cực.

Hành trình "lột xác"

Từ những năm học THPT, Duy An đã có thể trạng chưa ổn do duy trì nhiều thói quen xấu cho cơ thể, điều này khiến An tăng cân không kiểm soát và đến năm lớp 12 đã ở ngưỡng… 120 kg.

Duy An và thời điểm hơn 100 kg NVCC

"Mỗi năm học, mình đều tăng thêm 10 kg mà lúc ấy vẫn chưa để tâm. Nhưng có một lần, mình đi mua quần áo đến lúc thử thì cửa hàng hoàn toàn không có bộ nào vừa, thậm chí cả giày cũng vậy. Mình đi khắp thành phố để tìm những món đồ phù hợp nhưng cũng vô vọng nên quyết giảm cân từ đó", Duy An kể lại.

Những ngày đầu giảm cân, do không có điều kiện để ra phòng gym đăng ký các khóa tập chuyên nghiệp có PT (huấn luyện viên thể hình) hướng dẫn, nên An hầu như tự mày mò và thất bại liên tục.

"Lúc đó, mình vẫn chưa biết nhiều về chế độ tập luyện nên dù có hoạt động nhưng ban đêm cứ ăn đồ chiên, dầu mỡ rồi bỏ ăn sáng, ngủ trễ nên số cân cứ vậy mà tăng thêm. Từ đó, mình mới ý thức được sự kỷ luật và tìm hiểu kỹ lưỡng các phương pháp", chàng trai này cho hay.

Mẹ chính là người luôn động viên, hỗ trợ Duy An trong suốt hành trình thay đổi bản thân trong hơn 6 tháng NVCC

Duy An bắt đầu tập trung tập thể dục và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, thậm chí còn mua một chiếc cân điện tử về để mỗi ngày đo lượng calories trong mỗi chén cơm, miếng thịt để tạo độ thâm hụt phù hợp cho cơ thể. Kiên trì tập luyện suốt hơn 6 tháng, An cảm nhận cơ thể mình đã thay đổi không chỉ về vóc dáng mà da, khuôn mặt, cơ bắp… cũng dần có chiều hướng tích cực hơn.

"Trước đây, khi chưa biết giảm cân như thế nào, mình hay nghe các PT, vận động viên chia sẻ phương pháp. Tuy nhiên, khi nhìn vào thân hình đã rất đẹp và khỏe mạnh ấy khiến mình hơi áp lực, dễ nản vì những bài tập họ thực hiện rất dễ dàng còn mình lúc ấy không có sức nên không làm được rồi việc cảm nhận sự thay đổi của bản thân cũng rất khó", Duy An chia sẻ.

Thế nên, An quyết định lập kênh để chia sẻ về những phương pháp tập luyện, ăn uống để có thân hình và sức khỏe tốt. Điểm đặc biệt là An lấy chính hình thể vẫn chưa hoàn hảo của bản thân từ những ngày vẫn còn thừa cân để vừa chia sẻ, vừa tập luyện nhằm tạo ra động lực cho những bạn trẻ có mong muốn thay đổi bản thân giống mình. Và kể từ khi ra mắt vào tháng 3.2022, đến nay, kênh chia sẻ của Duy An đã đạt gần 193.000 lượt theo dõi và 6,2 triệu lượt thích.

Hình ảnh Duy An của hiện tại hoàn toàn khác biệt NVCC

"Mình muốn trở thành một người truyền động lực sự thay đổi bản thân đến mọi người, khi nhìn mình đang tập luyện với thân hình bình thường có thể nhiều bạn sẽ đỡ bị áp lực giống mình lúc trước. Và sự thay đổi sẽ là minh chứng để các bạn cảm thấy việc giảm cân, xây dựng vóc dáng là có hiệu quả và sẽ thành công nếu được động viên", Duy An cho hay.

"Mưa dầm thấm lâu"

Những clip mà Duy An chia sẻ đều có nội dung giới thiệu những phương pháp luyện tập, chế độ tốt cho sức khỏe, hình thể được An tìm hiểu trên nhiều nguồn tin cậy và đã tự áp dụng lên cơ thể mình. Thế nên, nhiều người xem theo dõi anh chàng này từ đầu sẽ nhận thấy sự thay đổi của An qua từng clip, từ chàng trai thừa cân, mặt mụn, chưa có cơ bắp cho đến một "hot boy" như hiện tại.

Quá trình thay đổi của Duy An không hề dễ dàng nhưng không lúc nào chàng trai này từ bỏ NVCC

Duy An xem mình người bạn tập cùng đồng hành với những người trẻ muốn thay đổi bản thân NVCC

"Lúc đầu, vì còn thời gian học tại trường và phải luyện tập thể dục nên có khi một clip mình làm hơn 3 tiếng vì phải chỉnh sửa và đưa thông tin thật chính xác. Về sau khi đã cân bằng được thì hầu như mỗi tuần ngày nào mình cũng có nội dung để đưa lên", An cho hay.

Dù với tinh thần phát triển kênh theo chiều hướng tốt, nhưng thời gian ban đầu, Duy An nhận rất nhiều phản hồi tiêu cực vì có ý kiến cho rằng trong lĩnh vực thể hình, thể thao người có thân hình đẹp chia sẻ phương pháp sẽ hoàn hảo hơn một người có thân hình chưa cân đối, chưa đẹp. Thậm chí, có nhiều tài khoản còn lên clip để chê bai Duy An.

"Việc của mình chỉ là gợi mở, giới thiệu những phương pháp và khi thấy mình đã làm nó hiệu quả thì mọi người có thể tìm hiểu thêm vì cơ thể của mỗi người là khác nhau. Mình muốn là người đồng hành để cùng mọi người thay đổi chứ không phải là huấn luyện viên và người xem sẽ đồng thời sẽ là người theo dõi và nhắc nhở mình trong quá trình tập luyện", An nói.

Khi được hỏi "Liệu chỉ xem thì có chắc việc mọi người sẽ tập cùng hay không?", chàng trai này bày tỏ: "Mình không thể chỉ dẫn mọi người từng đầu đến cuối nhưng qua những clip mình làm và mọi người thấy cách mình tốt lên mỗi ngày sẽ là nguồn động lực tích cực nhất đến họ. Sẽ có những người ngồi im không tập, nhưng mình cứ lên clip đều đều thì nhìn hoài sẽ có ngày "mưa dầm thấm lâu" rồi sẽ tập thôi".

Duy An mong muốn sẽ trở thành người sáng tạo nội dung chia sẻ thêm nhiều thông điệp tích cực hơn nữa NVCC

An cũng cho biết một người bạn đồng hành cùng tập, mỗi ngày nhắc nhở và động viên sẽ giúp cho mọi người dễ thực hiện hơn. Chính bản thân An cũng từng muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến việc dừng lại lúc đã có người lắng nghe, quan tâm điều mình đang làm thì An lại có động lực để ra clip.

Là người mẹ luôn đồng hành, động viên Duy An, bà Đỗ Kim Nguyên (56 tuổi) bày tỏ: "Duy An rất kiên trì, quyết liệt để đạt mục tiêu khi mà thể trạng lúc ấy hơn 100 kg thì phải rất gian nan khổ luyện để vừa đi học, vừa tập thể dục và sáng tạo nội dung. Nên những việc An làm là thực sự muốn truyền năng lượng tích cực này đến nhiều người để chia sẻ cùng nhau cố gắng tập luyện, có sức khỏe và vượt qua chính bản thân mình".

Điều khiến An hạnh phúc nhất chính là thông qua những clip mình chia sẻ có những người xem đã ủng hộ và chia sẻ câu chuyện đã giảm cân, thay đổi vóc dáng của họ đã hiệu quả ra sao. "Điều mình muốn lan tỏa là mọi người hãy nỗ lực, có thể tập ngày hôm nay sẽ chưa có gì thay đổi nhưng 3 tháng, 6 tháng nữa sẽ khác. Nếu việc tập thể dục có sự thay đổi thì trong tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống nếu đặt kỷ luật vào thì sẽ có những thành quả nhất định", chàng trai này cho hay.